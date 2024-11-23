UBA／政大新外籍生盛岦只打一年 首秀8分鐘就繳誇張「20＋10」

在UBA史上最強外籍生莫巴耶於今年投入職業賽場後，政大本學年補進24歲的新外籍生盛岦，儘管受到UBA年齡限制他只能代表政大出賽一學年，但在今天的UBA首秀中他僅替補上陣8分鐘，就繳出誇張的20分、10籃板外帶2阻攻的數據，成為政大挑戰5連霸的利器。

政大在上學完成4連霸後，包括莫巴耶、游艾喆等7名主力皆畢業或是投入職籃賽場，其中莫巴耶留下的外籍生缺口也由同樣來自塞內加爾的盛岦補上，他過去曾在NCAA D1賽場代表西維吉尼亞大學出賽，並在今年8月加入政大。

談到盛岦在UBA首戰就展現主宰力，政大教頭陳子威說：「他是很有經驗的選手，目前也快24歲了，這可能是他在UBA的最後一年，他也希望來到台灣尋求發展機會。他過去跟過很多D1的教練，配合度也很高，同時也喜歡打團隊球風，而後續對上各隊外籍生，我們也確實需要他的支援。」

對於今年UBA針對外籍生上場規定作出調整，但政大依舊維持盛岦、波波卡、莫斯塔法的3外籍生陣容，陳子威也直言三人功能性不同，讓他們能夠針對對手陣容作出調整，「盛岦屬於防守能力和護框能力很好的球員，是足以問鼎阻攻王的，至於波波卡就是他在禁區的破壞力，三個外籍生功能確實都不太一樣。」

而隊長宋昕澔也表示，與過去需要持球進攻的莫巴耶不同，盛岦的優勢在於以防守為重帶動進攻，並在攻守轉換中擔任快攻箭頭，「他很肯防守也肯跑，對我們的球風有很大的幫助。」

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