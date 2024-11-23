UBA／宋昕澔、外籍生盛岦合飆44分 新生政大首戰大勝52分

113學年度UBA公開男一級預賽第一階段賽事今天在文化大學點燃戰火，首場比賽衛冕軍政大就展現挑戰5連霸的企圖心，在新外籍生盛岦僅上場8分鐘就拿下20分、10籃板、2阻攻，以及隊長宋昕澔進帳24分、6助攻領軍下，以133：81大勝北市大。

政大男籃在上學年完成4連霸後，包括主控游艾喆、外籍生莫巴耶等7名主力相繼畢業投入職籃選秀，讓今年政大僅剩下3名大三以上球員，並擁有7位的大一球員。

儘管幾乎是以全新面貌應戰，但政大今天在預賽首戰就展現強大進攻破壞力，面對北市大首節就豪取45分，最終也在全隊5人得分上雙、團隊12人都有得分紀錄下，以52分差距大勝北市大。

政大今天以隊長同時也是新任進攻發動機宋昕澔進帳24分、6助攻表現最佳，將只打一年的新外籍生盛岦則是上場8分鐘就有20分、10籃板、2阻攻的超高效率表現，波波卡則有13分演出，讓無外籍生坐鎮的北市大難以招架，至於本土前鋒吳志鍇則是投進3顆三分球拿下18分、7籃板。

政大教練陳子威表示，球隊今年幾乎是以全新團隊應戰，首場比賽還是讓有經驗的學長先發上陣，而他們也確實展現學長該有的能力，但他也強調政大要挑戰衛冕，學弟的銜接還是一大重點，尤其今天進攻雖然拿下133分，但防守端失掉81分，比上學年平均60分左右的失分有不小差距。

至於在游艾喆畢業旅日後，接下政大進攻發動機工作的宋昕澔表示，「我們今天銜接算是蠻順的，以前有艾喆在我就不用太擔心處理求的問題，但現在我必須要扮演這個角色，沒有他當然會有差，但他不在我們還是可以打出想要的打法，也讓大家知道，我們不是少了這些學長，就不能跟其他球隊抗衡。」

談到今年球隊有不少新血加入下，經驗可能成為政大最大隱憂，擔任隊長的宋昕澔也坦言，學弟對於教練的要求確實還不是那麼了解，「不過至少他們今天在場上願意開口說話，相信這是慢慢變好的一個起始點。」

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