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12強賽／搶冠軍賽門票 中華隊押王牌林昱珉先發戰日本

HBL／泰山爆冷預賽止步 114學年度從資格賽打起

中央社／ 台北22日電
泰山高中(右)敗給宜蘭高中。高中體總提供
泰山高中(右)敗給宜蘭高中。高中體總提供

HBL傳統勁旅泰山高中昨天在高中籃球聯賽男子組預賽首戰爆冷輸給彰化縣成功高中後，今天再以68比75不敵宜蘭高中，確定無緣複賽，114學年度得從資格賽打起。

113學年度HBL男子組預賽在彰化縣立體育館舉行，16支球隊分成4組，取分組前3名晉級12強複賽。

曾在109學年度HBL勇奪隊史首冠的泰山高中，過去2屆都以第6名作收，這次與首闖預賽的彰化縣成功高中、宜蘭高中以及上屆季軍東泰高中同在C組。

不過，泰山昨天預賽首戰出戰彰化縣成功高中爆出冷門，以58比66落敗；今天碰上宜蘭高中，不僅進攻不如對手流暢，籃板也以36比53居於下風，最終以68比75吞下二連敗。

另一場比賽東泰在以78比64擊退成功後，收下2連勝，提前前進複賽，也將泰山高中淘汰，114學年度得從資格賽打起。

至於過去3年都闖進冠軍賽的光復高中，今天靠著莊立安飆進4顆三分球、攻下20分，以69比43輕取東山高中，成為B組首支2連勝隊伍，提前鎖定晉級門票。

籃球

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