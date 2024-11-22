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TPBL／譚傑龍遭無限期停權 如違法聯盟擬後續裁罰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
TPBL召開紀律委員會對譚傑龍處以無限期停權。圖／TPBL提供
TPBL召開紀律委員會對譚傑龍處以無限期停權。圖／TPBL提供

TPBL今天針對遭到新北中信特攻隊釋出的球員譚傑龍，所涉及之事件進行審議，並召開紀律委員會，會議中經過充分討論與審查後，最終決議即日起處以無限期停權之懲處。聯盟也將在最快時間內進行後續調查，如發現更嚴重違反法律相關事實，將再召開紀律委員會決議後續裁罰。

此次紀律委員會，由聯盟秘書長齊文駿擔任召集人，邀集律師周佩倫、立法委員范雲、台北市立大學女籃隊教練錢薇娟與籃球記者聯誼會會長黎建忠擔任紀律委員。

本次會議依據聯盟規章第五章行為規範與懲處第一條第三之四點：「其餘一切經聯盟查證並確認影響聯盟形象之不當行為，發生其行為之球團、球員、隊職員或球團相關人員，聯盟得視情節輕重進行裁罰。」

會議中經過充分討論與審查後，最終決議即日起處以無限期停權之懲處，聯盟也將在最快時間內進行後續調查，如發現更嚴重違反法律相關事實，將再召開紀律委員會決議後續裁罰。

TPBL強烈譴責任何不當行為，並重申將持續秉持嚴格的態度，確保聯盟內所有成員都能遵守道德與法律規範，維護良好的運動風氣與社會責任。聯盟對此事件深感遺憾，並對受害人表示誠摯的關切與支持。聯盟將持續關注此事件的後續發展，並配合相關單位之調查及處理。

籃球

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