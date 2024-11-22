HBL／劉靜明坐鎮林正明不動寶位 能仁首戰告捷
113學年度HBL高中籃賽男甲級16強預賽D組，也是最後一組4隊，今天捉對廝殺，上季第4名松山高中、第5名能仁家商雙雙輕闖頭關，拿下首勝。
其中能仁對上隊史首度晉預賽的桃園永平工商，幾個月前往生的能仁創隊教練、人稱「小羊哥」的林正明，夫入前中華女籃後衛國手、能仁女籃總教練劉靜明，親自坐在板凳席最前方、也是林正明生前固定坐的不動寶位，她表示，這象徵「小羊哥」的精神常在，既是永遠的能仁人、更會永遠保佑能仁籃球隊，打出最佳戰績。
劉靜明表示，能仁有這麼出色戰績、紮實基礎，球隊一定會繼續努力、壯大，且永續經營，「小羊」離開後，她常抽空到球隊替小朋友加油、打氣，今天預賽首戰，她親自坐在這兒，既代表「小羊精神」永在，更意味能仁的籃球不墜、肯定會一路走下去。
有師母現場加持，實力明顯較優的能仁，開局很快就熱機，第一節27：16，第二節防守加壓，只讓永平拿7分，上半場50：23，早早底定勝局，後兩節雙方愈無懸念，最終94：45成交。
能仁12人上場11人得分、4人上雙，中鋒傅雋堯20分16籃板「雙十」，潘冠志19分、李育誠11分、陳建勳10分，教練李正豪表示，雖輕鬆贏球，但外線、防守都還沒很到位，得再調整一下。
至於松山首戰則是以85：40贏花蓮體中，也幾是未遇抵抗，前三節得分都逾20，失分則僅5、12、9，第一勝早早入袋，查傑拿全場最多的23分8籃板，後衛劉程恩16分，劉廷寬10分8籃板，陳彥瑜10分7籃板，花體也是出清板凳，平常心出擊，目標一樣放在24日與永平搶複賽最後一席，鄭維佑拿12分最多。
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