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TPBL／從不雅影片受害人變加害者！特攻火速開除譚傑龍原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
譚傑龍涉嫌向桃園國中女學生索要不雅影片，遭中信特攻以「違反球團管理規範道德條款」開除， 圖／中信特攻提供
譚傑龍涉嫌向桃園國中女學生索要不雅影片，遭中信特攻以「違反球團管理規範道德條款」開除， 圖／中信特攻提供

據《自由時報》報導指出，TPBL中信特攻球員譚傑龍昨因「違反球團管理規範道德條款」遭到開除，雖然緣由尚未說明，但疑是因涉嫌向桃園國中女學生索要不雅影片，引起對方不適，最終被通報至性騷擾相關單位。

消息指出，譚傑龍在籃球營結識該位女學生並互換IG等聯絡方式。隨後譚傑龍在與女同學聊天時使用不恰當字眼，甚至索要不雅影片，讓對方感到相當不舒服，最終決定在20日向校方通報求助。但由於因譚傑龍並非教職員，因此以一般性騷擾案件處置，家長及女學生也尚未向警方提告。

事發一天後，中信特攻發出聲明，表示由於譚傑龍違反球團管理規範道德條款，經多方考量後，決議與其終止合約。不過對於譚傑龍被開除的確切事蹟，球團並未多做說明，僅以「牽涉第三方與個人隱私，不方便多做說明」回應。

而譚傑龍過去就曾被捲入桃色風波，4年前他傳出被有心人士側錄不雅影片並恐嚇，但球團出面滅火，稱事發當時為2017年，譚傑龍尚未成年；陳建州也嚴正表態年輕球員是受害者，呼籲各界保護代替責罵。如今再次發生類似事件，但這位球員卻從被害人轉為加害嫌疑人。

TPBL 中信特攻 譚傑龍

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