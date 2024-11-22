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亞洲盃資格賽／中華隊啟程紐西蘭12人調整 馬建豪生病遭替換

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬建豪則因生病退出中華隊，無緣客場挑戰紐西蘭。圖／中華籃球協會提供
馬建豪則因生病退出中華隊，無緣客場挑戰紐西蘭。圖／中華籃球協會提供

中華男籃隊昨天在亞洲盃資格賽第二階段，於台北和平籃球館以30分差距擊敗香港隊，收下分組賽首勝後，也在今天啟程紐西蘭，備戰25日的客場賽事，而中華隊12人名單也正式敲定，將由前一場未登錄的盧峻翔、游艾喆、陳冠全取代周桂羽、高錦瑋與生病的馬建豪。

中華男籃昨天在主場迎戰香港，在首節就由胡瓏貿領軍拉開比分差距，第二節替補上陣的阿巴西、馬建豪更是外線連發幫助中華隊擴大領先，第三節甚至一度領先到40分，最終中華隊也以30分差距收下分組賽首勝，仍有機會爭取分組前2名晉級亞洲盃會內賽，或是以分組第3名晉級會內賽附加賽。

游艾喆重新進入中華隊12人名單。 聯合報系資料照
游艾喆重新進入中華隊12人名單。 聯合報系資料照

在勝場開胡後，中華隊今天上午也啟程紐西蘭備戰25日的客場賽事，也確定12人名單為陳盈駿、林庭謙、林秉聖、劉錚、阿巴西、胡瓏貿、蘇士軒、曾祥鈞、陳冠全、游艾喆、高柏鎧、 盧峻翔，至於前一場表現亮眼的馬建豪則是因病與高錦瑋、周桂羽未進入12人名單。

紐西蘭昨天作客菲律賓主場，兩隊整場比賽一路拉鋸，最終菲律賓在5人得分上雙，其中歸化球員布朗尼（Justin Brownlee）猛轟26分外帶11籃板、4助攻下，以93：89險勝紐西蘭，收下3連勝，至於紐西蘭則是以2勝1敗排名分組第2名。

紐西蘭昨天以射手韋布斯特（Corey Webster）投進5顆三分球拿下25分表現最佳，瓦登伯格（Sam Waardenburg）則有19分、7籃板，在不敵菲律賓吞下首敗後，25日在主場與中華隊之戰勢必會全力求勝。

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