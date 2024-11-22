快訊

12強Live／6局上中華隊打線未敲安 仍3：2領先美國

12強賽／前5支都一壘打0得分→連4支長打得3分 中華隊展現長打魅力

公部門還有幾位謝宜容？賴清德要肅職場霸凌 只對一半

PLG／簽前台中太陽中鋒摩爾特力 富邦勇士補上內線缺口

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北富邦勇士隊宣布簽下摩爾特力。圖／台北富邦勇士隊提供
台北富邦勇士隊宣布簽下摩爾特力。圖／台北富邦勇士隊提供

PLG台北富邦勇士隊今天正式宣布與洋將摩爾特力（Arnett Moultrie）簽約，現年34歲，身高208公分、體重118公斤，來自美國的他，擁有優異進攻能力與傳球視野，未來將穿上勇士3號球衣，一同與團隊奮戰。

摩爾特力於2012年投入NBA選秀，以首輪第27順位被邁阿密熱火隊選中，隨後被交易至費城76人隊。曾效力於NBA費城76人、CBA江蘇、北京紫禁勇士、南京、新疆、青島，也曾至波多黎各、土耳其、烏拉圭、伊朗、菲律賓、南韓等聯賽闖蕩，在歐洲、中東及亞洲各國皆有征戰經驗。

2021-22賽季加盟CBA新疆廣匯隊的摩爾特力，場均可貢獻29.6分、14.8籃板；2022-23賽季摩爾特力加盟T1聯盟台中太陽，出賽10場，場均繳出20.2分、10.1籃板，如今將再度回到台灣職籃，穿上台北富邦勇士3號球衣為團隊效力。

對於摩爾特力的加入，領隊兼總教練許晉哲表示，「摩爾特力是一位非常有經驗的內線球員，無論策應與中距離投籃都是他在進攻端的武器，期待有他的加入能給予球隊在內線攻防上更大的幫助，也希望他盡快融入勇士團隊，發揮團隊最大的戰力。」摩爾特力目前已抵台向球隊報到，預計將在11月30日勇士客場迎戰台鋼獵鷹隊的比賽中正式亮相。

籃球

延伸閱讀

杜絕職場霸凌發生！菁英領導者應避免遷怒、情緒化管理團隊

梨山幸福巴士獲城市治理卓越獎 背後藏逢甲大學團隊多年付出

PLG／富邦勇士開季起伏大 宣布洋將漢米爾頓離隊

高球／富邦長春公開賽點燃戰火 地主雙雄並列第3

相關新聞

PLG／簽前台中太陽中鋒摩爾特力 富邦勇士補上內線缺口

PLG台北富邦勇士隊今天正式宣布與洋將摩爾特力（Arnett Moultrie）簽約，現年34歲，身高208公分、體重1...

亞洲盃資格賽／高柏鎧首秀雙十 小馬黑豹連線火力旺

儘管以替補身分出賽，但阿巴西與馬建豪今天在中華男籃隊與香港隊之戰，合力投進7顆三分球，幫助中華隊最終以30分差距擊敗香港...

亞洲盃資格賽／國際賽就要這樣打 胡瓏貿飆17分退香港

暌違3年再度披上中華隊戰袍的「海龍王」胡瓏貿，今天在亞洲盃資格賽第二階段與香港隊之戰，全場攻下17分外帶7籃板、2助攻、...

亞洲盃資格賽／陳盈駿13助攻串連攻勢 盼高柏鎧更霸氣

亞洲盃資格賽第二階段賽事，中華隊今天在主場以30分差差距大勝香港隊，收下分組賽首勝，其中主控陳盈駿今天雖然僅有5分進帳，...

亞洲盃資格賽／中華隊4人得分上雙 30分大勝香港開胡

亞洲盃資格賽第二階段中華隊今天在和平籃球館出戰香港隊，在上半場打完就已經取得29分領先的情況下，第三節中華隊更一度將差距...

亞洲盃資格賽／馬建豪單節12分 中華隊中場29分領先

亞洲盃資格賽第二階段賽事今天在台北和平籃球館舉行，由中華隊出戰來訪的香港隊，今年匯集7位旅外球員的中華男籃，在上半場就火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。