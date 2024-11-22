PLG／簽前台中太陽中鋒摩爾特力 富邦勇士補上內線缺口
PLG台北富邦勇士隊今天正式宣布與洋將摩爾特力（Arnett Moultrie）簽約，現年34歲，身高208公分、體重118公斤，來自美國的他，擁有優異進攻能力與傳球視野，未來將穿上勇士3號球衣，一同與團隊奮戰。
摩爾特力於2012年投入NBA選秀，以首輪第27順位被邁阿密熱火隊選中，隨後被交易至費城76人隊。曾效力於NBA費城76人、CBA江蘇、北京紫禁勇士、南京、新疆、青島，也曾至波多黎各、土耳其、烏拉圭、伊朗、菲律賓、南韓等聯賽闖蕩，在歐洲、中東及亞洲各國皆有征戰經驗。
2021-22賽季加盟CBA新疆廣匯隊的摩爾特力，場均可貢獻29.6分、14.8籃板；2022-23賽季摩爾特力加盟T1聯盟台中太陽，出賽10場，場均繳出20.2分、10.1籃板，如今將再度回到台灣職籃，穿上台北富邦勇士3號球衣為團隊效力。
對於摩爾特力的加入，領隊兼總教練許晉哲表示，「摩爾特力是一位非常有經驗的內線球員，無論策應與中距離投籃都是他在進攻端的武器，期待有他的加入能給予球隊在內線攻防上更大的幫助，也希望他盡快融入勇士團隊，發揮團隊最大的戰力。」摩爾特力目前已抵台向球隊報到，預計將在11月30日勇士客場迎戰台鋼獵鷹隊的比賽中正式亮相。
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