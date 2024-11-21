亞洲盃資格賽／高柏鎧首秀雙十 小馬黑豹連線火力旺

儘管以替補身分出賽，但阿巴西與馬建豪今天在中華男籃隊與香港隊之戰，合力投進7顆三分球，幫助中華隊最終以30分差距擊敗香港，收下分組賽首勝，賽後阿巴西也強調下一場與紐西蘭隊之戰讓他感到更加期待，也希望最終能夠順利贏球。

中華隊今天與香港之戰排出陳盈駿、林庭謙、劉錚、胡瓏貿、高柏鎧的先發陣容，在開賽就迅速建立領先優勢的情況下，替補球員也獲得大量上場時間，其中「黑豹」阿巴西與「小馬」馬建豪在第二節更是延續火力，幫助中華隊單節灌進28分奠定勝基。

其中今年展開旅日生涯的阿巴西，今天全場出手17次命中7球，其中包括4顆三分球拿下全隊最高的18分，不過賽後阿巴西也坦言，今天球隊表現應該可以更好，「我們的目標是擺在下一場對紐西蘭，希望我們可以贏他們，他們是很強的球隊，陣中也有一兩個中鋒在B聯盟，很期待能對上他們。」

至於拿下13分的馬建豪今天在第二節尾聲時一度連進3顆三分球，炒嗨和平籃球館氣氛，他說：「那時候狀況是蠻不錯的，不過這不是我第一次有這樣的時刻，還蠻習慣的。」

而中華隊歸化球員高柏鎧在首場正式國際賽就有15分、13籃板、4阻攻演出，他坦言這樣的表現就是自己想帶給中華隊的，但對於FIBA的規定也必須適應得更好。

談到今天與胡瓏貿在禁區連線，他也給予搭擋高評價，「他打球很聰明，能跟他同隊真的太棒了，就像是小約柯奇（Nikola Jokic），我很喜歡跟他一起在場上，他打得很有耐心。」

商品推薦