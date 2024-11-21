亞洲盃資格賽／國際賽就要這樣打 胡瓏貿飆17分退香港

暌違3年再度披上中華隊戰袍的「海龍王」胡瓏貿，今天在亞洲盃資格賽第二階段與香港隊之戰，全場攻下17分外帶7籃板、2助攻、2抄截，攻守兩端帶來的能量成為中華隊大勝30分的關鍵，賽後他也強調這次回歸就是希望作為學弟典範，讓他們知道國際賽就是要這樣打。

胡瓏貿今天擔任中華隊先發前鋒出賽，並在開賽後就有連得5分的表現，且強悍的身體對抗更是多次與香港球員有肢體衝突，最終他也攻下全隊次高的17分，幫助中華隊以30分差距擊敗香港，收下分組賽首勝。

對於重新披上中華隊戰袍的首場比賽就幫助球隊取勝，胡瓏貿賽後也直言很開心能夠與這些老戰友再度並肩作戰，對於在場上展現高強度的對抗，他則說：「我過去幾年就一直都是這樣打，我希望自己作為典範去做這件事，讓學弟看國際賽就是要這樣打，因為你要有更強勢的心態，才能贏過體型上的缺失。」

對於中華隊今天拿下首勝後，明天就將啟程紐西蘭備戰25日的賽事，胡瓏貿說：「這次是我們久久後，集結了大家口中最強的中華隊，這確實對於球員是有壓力的，或許大家都默不作聲，但不代表我們就不在意。今天賽前大家就很興奮、緊張，但壓力也很大，贏了這場球後算是壓力釋放，經過這場比賽大家對於比賽的感覺、自信和默契肯定是有所提升的。」

談到胡瓏貿重披中華隊戰袍，今天攻下全隊最高18分的阿巴西也說：「瓏貿從練球開始就展現他的熱情，這也能幫助我們打得更興奮一點。」

商品推薦