亞洲盃資格賽／陳盈駿13助攻串連攻勢 盼高柏鎧更霸氣

亞洲盃資格賽第二階段賽事，中華隊今天在主場以30分差差距大勝香港隊，收下分組賽首勝，其中主控陳盈駿今天雖然僅有5分進帳，但全場送出13次助攻另有5抄截演出，對於女兒與家人今天到場為他加油，他賽後也直言相當開心。

中華隊今天在主場與香港隊進行亞洲盃資格賽晉級關鍵戰，最終在全隊4人得分上雙下，以30分差距大勝對手，拿下分組賽首勝，而今天中華隊後場指揮官陳盈駿全場雖然僅有5次出手機會並拿下5分，但他送出13次助攻並完成5次抄截，持續扮演穩定軍心的角色。

而今天陳盈駿的太太與女兒也到場為他加油打氣，其中5個月大的女兒更是首度在台灣進場為爸爸加油，讓陳盈駿賽後直言感到相當開心，並指出在當爸爸後自己舒壓的方式就是陪伴女兒玩，多了爸爸的身分也讓他感覺很不一樣。

對於中華隊首戰的表現，身為球隊副隊長的陳盈駿也給予肯定，尤其是首度在正式國際賽披上中華隊戰袍的高柏鎧表現可圈可點，「他一直很努力在適應這個團隊，且不斷與大家在溝通，我認為他是一個很有個人能力且有積極性的球員，其實他可以更霸氣的得分和進攻，但他現在想得更多的是如何跟隊友搭配。」

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