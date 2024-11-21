亞洲盃資格賽／中華隊4人得分上雙 30分大勝香港開胡
亞洲盃資格賽第二階段中華隊今天在和平籃球館出戰香港隊，在上半場打完就已經取得29分領先的情況下，第三節中華隊更一度將差距擴大到40分，最終中華隊在4人得分上雙下，以85：55大勝香港，收下分組賽首勝。
在資格賽第一階段兩場比賽都以大比分落敗後，中華男籃這次第二階段賽事不僅匯集7位旅外球員，新歸化球員高柏鎧也首度披掛上陣，在團隊戰力上比第一階段更為完整，讓今天與香港之戰是勢在必得。
上半場中華隊就火力全開，開賽後先是胡瓏貿遠投進切連拿5分，隨後高柏鎧在攻守兩端也都有所貢獻，幫助中華隊迅速取得雙位數領先，第二節中華隊阿巴西跟馬建豪也加入得分行列，其中馬建豪更在該節最後階段連續砍進3顆三分球，上半場打完中華隊就以51：22領先。
易籃後中華隊延續上半場火燙手感，再度打出11：0攻勢，取得高達40分領先優勢，而香港直到該節剩下4分鐘時才靠著罰球取分，第三節打完中華隊保有33分領先優勢。
第四節中華隊將主力球員陸續換下後，一度被打出9：0攻勢，不過阿巴西隨即投進三分球止血，最終中華隊也在全隊12人全數上陣，4人得分上雙下，以30分差距取勝。
中華隊今天以阿巴西攻下18分表現最佳，馬建豪則有17分進帳，在拿下分組賽首勝後，中華隊即將在明天搭機前往紐西蘭備戰25日舉行的客場賽事，雙方前一次交手中華隊以20分差距吞敗。
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