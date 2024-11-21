亞洲盃資格賽／馬建豪單節12分 中華隊中場29分領先
亞洲盃資格賽第二階段賽事今天在台北和平籃球館舉行，由中華隊出戰來訪的香港隊，今年匯集7位旅外球員的中華男籃，在上半場就火力全開，其中馬建豪在上半場結束前一度連續飆進3顆三分球，幫助中華隊以51：22大幅領先香港。
中華隊今天排出陳盈駿、林庭謙、劉錚、胡瓏貿與高柏鎧的先發陣容，開賽中華隊就火力全開，尤其是暌違3年重披國家隊戰袍的胡瓏貿，開賽後一度連得5分，幫助中華隊打出一波13：1的攻勢。
而首度在正式國際賽披上中華隊戰袍的高柏鎧，首節在攻防兩端也展現宰制力，幫助中華隊首節一度取得14分領先優勢，在開賽就取得領先的情況下，首節中華隊12名球員就有10人出賽、6人有得分紀錄，取得23：12領先。
第二節「黑豹」阿巴西也熱機完畢，首節4次出手都落空的他該節前3次出手都命中，帶領中華隊打出10：0開節攻勢，將領先優勢擴大到20分以上，香港隊則是直到該節剩下4分多鐘時才靠著中距離跳投拿下該節首顆進球。
而上半場結束前馬建豪加入得分行列，連續命中三顆三分球，該節個人進帳12分，幫助中華隊在半場打完以51：22領先香港。
中華隊上半場以馬建豪拿下12分表現最佳，高柏鎧則有8分、9籃板、2阻攻，阿巴西7分、胡瓏貿9分、3籃板、2助攻，陳盈駿則是在上半場送出7次助攻。
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