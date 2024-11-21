亞洲盃資格賽／中華隊9人簽訂協議 客場回程搭商務艙

亞洲盃資格賽第二階段賽事，中華男籃隊今天將在主場出戰香港隊，賽前中華籃球協會副秘書長張承中指出，在賽前已經有9名球員與籃協簽下協議，6人繳交合約進行失能險保險，每個月理賠最高上限50萬元、最低15萬元。

中華男籃今天在主場與香港進行關鍵戰役，這次中華隊匯集了7名旅外球員，加上歸化球員高柏鎧將首度披掛上陣，將有望搶下分組賽的首場勝利，力拚晉級。

而賽前中華籃協副秘書長張承中表示，賽前已經有9名球員與籃協簽下協議，「這代表我們跟球員已經進入一個合作的關係，已經不是過去上對下那種徵召關係。」

至於在失能險部分，則是有6人繳交合約進行保險，至於未繳交合約的球員，同樣將以最高50萬元、最低15萬元的額度進行投保，比之前的最低一個月5萬元額度有所提升。

在外界關心的後勤支援部分，中華男籃將在25日作客紐西蘭，目前去程已確定有5個商務艙位置，將交由教練進行位置分配，至於回程則已經全部都爭取到商務艙，張承中說：「去程比較難爭取是因為FIBA臨時將比賽日從24日改至25日，地點也從奧克蘭改為基督城，而紐西蘭當地的住宿也確定全部都是單人房。」

張承中也表示，這次沒能簽下協議的球員，之後也會一對一進行溝通，希望能在明年2月的第三階段，達成全隊都簽下協議的目標。

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