快訊

台中藍委輪番洩漏盧秀燕未來藍圖 有條件不選黨主席？

何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會

12強賽／投手戰！委內瑞拉2分砲定勝負 中華隊遭完封複賽敗局開場

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／譚傑龍遭解約 特攻球團：牽涉第3方隱私不多說明

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中信特攻譚傑龍(左)因違反球團管理規範道德條款遭到解約。 聯合報系資料照
中信特攻譚傑龍(左)因違反球團管理規範道德條款遭到解約。 聯合報系資料照

新北中信特攻隊在今天宣布陣中年輕長人譚傑龍，因違反球團管理規範道德條款遭到解約，中信特攻總經理劉志威表示，由於此事涉及到第三方及個人隱私，不便多做說明。

特攻球團今天宣布，譚傑龍已違反球團管理規範道德條款，對譚傑龍選手個人及球團所屬企業集團之社會形象帶來負面影響，經多方考量後，中信特攻球團決議與譚傑龍選手終止合約。

對於球團重罰開除譚傑龍原因為何，中信特攻總經理劉志威表示， 「公告內容以新聞稿為主，其餘事項因牽涉到第三方及個人隱私，不便多做說明，謝謝關心。」

籃球

延伸閱讀

TPBL／譚傑龍違反球團道德條款 遭中信特攻終止合約

中職／兄弟台中封王遊行湧15萬球迷 台北是否舉辦時間因素未定

中職／佛斯特離隊給祝福 劉志威談王建民續約：他想留在台灣

中職／劉志威持續聯繫自由球員 外隊補強等周一截止

相關新聞

TPBL／譚傑龍遭解約 特攻球團：牽涉第3方隱私不多說明

新北中信特攻隊在今天宣布陣中年輕長人譚傑龍，因違反球團管理規範道德條款遭到解約，中信特攻總經理劉志威表示，由於此事涉及到...

亞洲盃資格賽／中華隊12人名單出爐 盧峻翔、游艾喆遭割愛

中華男籃隊今天將在亞洲盃資格賽第二階段賽事於和平籃球館出戰來訪的香港隊，在今天大會公布的12人名單中，中華隊最終選擇割愛...

TPBL／譚傑龍違反球團道德條款 遭中信特攻終止合約

TPBL新北中信特攻球團今天宣佈旗下選手譚傑龍，已違反球團管理規範道德條款，對譚傑龍選手個人及球團所屬企業集團之社會形象...

PLG／獵鷹成大主場迎開幕戰 推出「有FU城市」主題周

台鋼獵鷹隊即將於下周末11月30日和12月1日迎來2024-25賽季的例行賽開幕周，這不僅是台鋼獵鷹轉戰PLG後的第一場...

UBA／政大頒4連霸冠軍戒 游艾喆驚喜現身

大專籃球聯賽（UBA）公開男一級新賽季本周六點燃戰火，衛冕軍政大雄鷹籃球隊今天晚上在台北市國賓長春影城舉行四連霸紀錄片首...

籃球／亞洲盃男籃資格賽21日對香港 游艾喆：盡力表現

2025亞洲盃資格賽第1輪第2階段賽事，中華男籃明天將在主場台北和平籃球館迎戰香港，陣中最年輕的旅日好手游艾喆今天表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。