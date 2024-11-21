TPBL／譚傑龍遭解約 特攻球團：牽涉第3方隱私不多說明

新北中信特攻隊在今天宣布陣中年輕長人譚傑龍，因違反球團管理規範道德條款遭到解約，中信特攻總經理劉志威表示，由於此事涉及到第三方及個人隱私，不便多做說明。

特攻球團今天宣布，譚傑龍已違反球團管理規範道德條款，對譚傑龍選手個人及球團所屬企業集團之社會形象帶來負面影響，經多方考量後，中信特攻球團決議與譚傑龍選手終止合約。

對於球團重罰開除譚傑龍原因為何，中信特攻總經理劉志威表示， 「公告內容以新聞稿為主，其餘事項因牽涉到第三方及個人隱私，不便多做說明，謝謝關心。」

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