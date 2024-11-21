TPBL／譚傑龍違反球團道德條款 遭中信特攻終止合約

譚傑龍遭中信特攻中止合約。 聯合報系資料照

TPBL新北中信特攻球團今天宣佈旗下選手譚傑龍，已違反球團管理規範道德條款，對譚傑龍選手個人及球團所屬企業集團之社會形象帶來負面影響，經多方考量後，中信特攻球團決議與譚傑龍選手終止合約。

中信特攻團隊除了對競賽場上的表現予以要求之外，也堅信維護道德規範對於團隊每一位成員都是不可或缺的職業素養，未來中信特攻將更加強化內部教育與監督機制，以確保團隊成員皆遵守道德規範，善盡企業社會責任。

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