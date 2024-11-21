PLG／獵鷹成大主場迎開幕戰 推出「有FU城市」主題周

台鋼獵鷹隊即將於下周末11月30日和12月1日迎來2024-25賽季的例行賽開幕周，這不僅是台鋼獵鷹轉戰PLG後的第一場主場賽事，還是球隊遷移至國立成功大學中正堂的首場正式比賽。為了營造更強的在地氛圍，開幕周將以「有FU城市」為主題，結合台南的文化特色。

「有FU」這個潮流詞語與台南的古名「府城」相結合，象徵著台南的熱情與活力，期待讓每位到場的球迷都能感受到濃厚的在地風情和台鋼獵鷹的活力。開幕首日（11月30日）恰逢成大校慶月，當天也將舉行「相『府』相『成』」成大主題日，除了攜手慶祝校慶以外，也特別感謝成大對於台鋼獵鷹移師中正堂的大力支持，共同為南部職業運動發展努力。

另外，賽前將舉行Wing Stars女孩簽名見面會，球迷只要在現場消費指定商品滿2500元，就可獲得女孩簽名會資格，每日限量80位，送完為止。此外，Wing Stars成員還將帶來全新編舞的開場表演，讓球迷們感受台鋼獵鷹主場的熱情和甜美。11月30日當天，配合成大主題日，中場將特別邀請成大流舞社進行精彩表演，為賽事增添更多活力與亮點。

場外活動將結合台南系列活動與攤位，並設置台鋼獵鷹吉祥物「TAYUAN」大員雞米花攤位，將攤位營造成具有濃厚地方風情的小吃攤風格，讓在地氛圍更加熱烈。此外，商品部分也有新推出的「獵鷹款Wing Stars」系列，包括立牌拼圖、燈旗，還有親子款的「TAYUAN」大員拼圖短T等供球迷購買。

主場門票今年推出球員席後方「加料區」及最甜鷹援團Wing Stars專區「人氣特調區」、「黃金比例區」，提供最嗨、最搖滾的專區，讓球迷們選購。票券優惠部分，學生或台南市民可享微糖區8折優惠，軍警消全區8折，愛心優惠票（身心障礙者）全區5折，成大教職員工生（含成大醫院）全區85折。購買優惠票種者，入場時請攜帶有效證件。

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