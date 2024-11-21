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亞洲盃資格賽／中華隊12人名單出爐 盧峻翔、游艾喆遭割愛

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華白游艾喆（右）無緣入選亞洲盃中華隊。 聯合報系資料照
中華白游艾喆（右）無緣入選亞洲盃中華隊。 聯合報系資料照

中華男籃隊今天將在亞洲盃資格賽第二階段賽事於和平籃球館出戰來訪的香港隊，在今天大會公布的12人名單中，中華隊最終選擇割愛盧峻翔、游艾喆與陳冠全3人，但在本次賽事球隊陣容完整的情況下，中華隊也被期待能搶下首勝。

中華男籃在亞洲盃資格賽第一階段接連以大比分差距不敵菲律賓隊與紐西蘭隊後，第二階段賽事將在主場迎戰香港以及25日作客紐西蘭，其中今天出戰香港之戰的12人名單也揭曉，將由陳盈駿、高錦瑋、阿巴西、林庭謙、林秉聖、劉錚、周桂羽、馬建豪、胡瓏貿、蘇士軒、曾祥鈞、高柏鎧領銜出戰，盧峻翔、游艾喆與陳冠全3人則是遭到割愛。

中華隊這次亞洲盃資格賽第二階段賽事陣容完整，匯集了7位旅外球員，以及新歸化球員高柏鎧將首度代表中華隊出戰正式國際賽，其中首戰面對香港，儘管中華隊被認為在整體戰力上更勝一籌，但陣中混血中鋒惠龍兒、曾在HBL代表泰山高中出賽的208公分年輕長人卜聿揚、後衛徐遠征、蔡再懃都是需注意的球員。

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