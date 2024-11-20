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UBA／政大頒4連霸冠軍戒 游艾喆驚喜現身

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
旅日的游艾喆（右）驚喜現身。記者曾思儒／攝影
旅日的游艾喆（右）驚喜現身。記者曾思儒／攝影

大專籃球聯賽（UBA）公開男一級新賽季本周六點燃戰火，衛冕軍政大雄鷹籃球隊今天晚上在台北市國賓長春影城舉行四連霸紀錄片首映暨《政大雄鷹傳奇》新書發表會，現場並頒發四連霸冠軍戒，旅日的校友游艾喆驚喜現身，成為現場「人氣王」。

第一個職業賽季就挑戰旅外的游艾喆，因亞洲盃資格賽集訓返台，剛好參與到今天雄鷹盛會，大學4年都奪冠的他笑說：「很珍惜這4年的過程，因為到職業隊、到日本去打比賽，不像在政大可以每場都贏，現在過得比較辛苦一點，讓我有點懷念。」

游艾喆預祝學弟們完成5連霸，今年接下隊長任務的宋昕澔也喊話，要為學校再帶回一座冠軍獎盃。

政大雄鷹男籃2017年在校友姜豐年推動下成立，成軍7年就打下4座冠軍，今天除發表新書，總教練陳子威領到冠軍戒外還獲校長李蔡彥頒發的「冠軍教練」獎座；今年職籃PLG「選秀狀元」莫巴耶也親自出席領取冠軍戒，助理教練范耿祥更帶了前3冠的冠軍戒，連同今天的戒指讓手指金光閃閃。

永豐銀行錦上添花，總經理莊銘福宣布啟動新的3年贊助計劃，支持雄鷹軍團「政翅高飛」。

政大雄鷹曝光新球季視覺。記者曾思儒／攝影
政大雄鷹曝光新球季視覺。記者曾思儒／攝影

UBA 宋昕澔 游艾喆 籃球

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