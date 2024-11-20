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籃球／亞洲盃男籃資格賽21日對香港 游艾喆：盡力表現

中央社／ 台北20日電
游艾喆。聯合報系資料照片／記者曾思儒攝影
游艾喆。聯合報系資料照片／記者曾思儒攝影

2025亞洲盃資格賽第1輪第2階段賽事，中華男籃明天將在主場台北和平籃球館迎戰香港，陣中最年輕的旅日好手游艾喆今天表示，將盡力表現。

曾兩度獲選大專籃球聯賽（UBA）冠軍賽最有價值球員（MVP）的游艾喆，在幫助政治大學完成4連霸後，今年6月加盟日本B聯盟一級球隊滋賀湖泊，並獲得不少出賽機會，本季出賽14場，10場先發，平均上場20分鐘，場均6.9分、2.2籃板、4.6助攻。

2025亞洲盃資格賽第1輪第2階段賽事，中華男籃這次擁有7名旅外好手助陣，游艾喆先前亞洲盃資格賽第1階段為唯一入選的大學生，22歲的剛展開旅日生涯的他，這次則是陣中最年輕的球員。

游艾喆今天出席政大雄鷹4連霸紀錄片首映和冠軍戒指頒發活動，談到以不同身分參加亞洲盃資格賽，他接受中央社訪問時表示，心情沒什麼太大不同，只要有上場就會設法幫助球隊，盡量去表現。

游艾喆同時還分享這段時間旅日心得，他表示：「原本預期就知道強度很高，真正打下來，就會知道那個感覺是很深刻的。」

不過，游艾喆所效力的滋賀湖泊，暫時以1勝13敗墊底，他致詞時開玩笑地說：「自己到日本職業隊打比賽，可能不像在政大可以每一場都贏，現在過得比較辛苦一點，讓我有點懷念。」

游艾喆 籃球

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