籃球／亞洲盃男籃資格賽台灣21日戰香港 阿巴西：準備好了

亞洲盃男籃資格賽11月21日台灣隊將於和平籃球館迎戰來訪的香港，全隊已經集訓超過1週，得分主力之一的阿巴西笑說：已經準備好「電」香港了。

2025年亞洲盃男籃資格賽第1輪第2階段，台灣男籃代表隊11月21日於主場迎戰來訪的香港、11月25日則要作客紐西蘭。

台灣男籃這次陣容相當整齊，包括效力於中國CBA的劉錚、陳盈駿、林庭謙與林秉聖全部入列，在日本B聯盟打拚的阿巴西、曾祥鈞與游艾喆也將出賽，搭配歸化球員高柏鍇，很有機會拿下香港。

台灣男籃從上週開始集訓，希望能在最短時間內培養出全隊的默契和對戰術的熟悉。

從日本返台的阿巴西在接受中央社訪問時表示，其實自己有點累，因為從日本回來後都沒有休息就投入集訓，現在1天練將近6小時，確實會感覺特別累。

「大家又都是從不一樣的聯盟回來打球，教練教給我們的東西很多，需要一點時間消化，但隨著集訓時間越多，大家彼此也越來越熟悉，所以儘管身體很累，我還是已經準備好要電香港隊並且拿下勝利。」阿巴西說。

從CBA返台的林秉聖，過去和阿巴西也是台灣職籃的隊友，他表示，大家的狀況都越來越好，相信一定可以打出好成績，「不論我是先發或者替補，我都會扮演好隨時鼓勵隊友的角色。」

11月21日晚上7時由台灣在主場迎戰香港的賽事門票持續熱賣，包括1樓場邊席3000元，1樓特區1200元、1樓特A區1000元、2樓自由入座票價則是500元。

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