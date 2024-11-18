HBL／接衛冕軍兵符 林育正：提醒球員不要迷失

南山高中校友「帥弟」林育正今年夏天回到母校，帶隊第一年就是衛冕軍總教練，有過HBL男甲級奪冠經驗的他透露，有提醒球員「不要迷失」，別因上屆奪冠就有包袱，平常訓練心態就要調整好，彼此多溝通，才能更加團結。

林育正曾在能仁家商帶隊超過10年，是能仁101學年隊史HBL首冠教頭，離開能仁後到廈門大學任教，回台後先後到彰化柏力力和職籃台鋼獵鷹，今年因機緣回到母校，有機會成為HBL史上第一位率不同隊伍奪冠的教頭。

今天率高三球員劉耕灝和陳均維出席HBL開賽記者會的林育正提到，經過暑假的盃賽洗禮，亞青國手也歸隊，再加上新生加入，自己和球員也愈來愈了解，團隊有「慢慢變好」，他說：「邱靖的加入幫助很大，補到我們欠缺的籃板，再來就是要提升板凳深度。」

身高197公分的劉耕灝上季冠軍戰有亮眼表現，今年也入選亞青國手，加上出色身高，林育正認為比起包辦MVP和新人王的黃瀚陞，劉耕灝新學年會有更好攻擊機會，但也不能只追求進攻，他強調說：「要從防守做起，條件好要更積極，團隊籃球還是誰合理球就給誰。」

21日在彰化縣立體育館展開的113學年HBL男預賽，16支隊伍分成4組，單循環後取分組前3晉級12強，尋求連霸的南山位於A組，將和錦和高中、開南高中和南湖高中搶複賽門票。

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