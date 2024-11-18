HBL／轉念改運甩肉30公斤 陳定杰目標帥氣攻蛋

光復高中今年3月挑戰HBL男甲級3連霸卻遭南山高中上演大逆轉，衛冕失利後教頭陳定杰展開減重計畫，從今年7月開始改變飲食，今天出席113學年HBL甲級聯賽開賽記者會明顯小了一號，他透露4個月來已經減重30公斤左右，離目標還有30公斤努力空間，希望若能率隊站上台北小巨蛋決賽舞台時已經達成設定。

陳定杰提到，減重的契機就是連霸失利，「前兩年冠軍，不會想要改變，就像打牌一樣，結果被海底自摸，所以想轉個運。」光是從飲食下手，不碰澱粉、多吃原型食物，陳定杰就已經瘦了30公斤，他也以自身當實例，讓球員感受到決心，「我都改變了，你們為何不能改變？他們也有看到，我開始跑步了。」

陳定杰給自己一年時間，希望能受到100公斤以下，現在離目標還有30公斤左右，他笑說會給自己額外動力，希望明年3月初能再度「攻蛋」，屆時也會讓自己努力達成體重標準，和光復球員一起享受大舞台。

光復連3年打進決賽已追平松山高中97到99學年及104到106學年的紀錄，雖和3連霸失之交臂，陳定杰認為新學年壓力不會像過去幾年，「今年就是重新開始，希望張均淮和謝昀達能棒『王牌』，林恩宇和謝銘駿畢業了，今年要換他們接棒。」且今年有收到即戰力新人，111學年新人王陳相榮也傷癒回歸，對球隊戰力都有加分效果。

陳相榮去年參加東亞青運時發生左膝前十字韌帶全斷、後十字韌帶撕裂及半月板全破的嚴重傷勢，高二賽季直接報銷，今年總算復出，陳定杰表示基於保護立場，21日展開的預賽不會讓陳相榮連續出賽，慢慢調整狀態。

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