快訊

12強Live／中華隊黃子鵬1局上賞古巴「三上三下」 0：0平手

地牛翻身！高雄18:05發生規模3.8地震 6縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

HBL／轉念改運甩肉30公斤 陳定杰目標帥氣攻蛋

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
光復高中教練陳定杰（中）已減重30公斤。記者曾思儒／攝影
光復高中教練陳定杰（中）已減重30公斤。記者曾思儒／攝影

光復高中今年3月挑戰HBL男甲級3連霸卻遭南山高中上演大逆轉，衛冕失利後教頭陳定杰展開減重計畫，從今年7月開始改變飲食，今天出席113學年HBL甲級聯賽開賽記者會明顯小了一號，他透露4個月來已經減重30公斤左右，離目標還有30公斤努力空間，希望若能率隊站上台北小巨蛋決賽舞台時已經達成設定。

陳定杰提到，減重的契機就是連霸失利，「前兩年冠軍，不會想要改變，就像打牌一樣，結果被海底自摸，所以想轉個運。」光是從飲食下手，不碰澱粉、多吃原型食物，陳定杰就已經瘦了30公斤，他也以自身當實例，讓球員感受到決心，「我都改變了，你們為何不能改變？他們也有看到，我開始跑步了。」

陳定杰給自己一年時間，希望能受到100公斤以下，現在離目標還有30公斤左右，他笑說會給自己額外動力，希望明年3月初能再度「攻蛋」，屆時也會讓自己努力達成體重標準，和光復球員一起享受大舞台。

光復連3年打進決賽已追平松山高中97到99學年及104到106學年的紀錄，雖和3連霸失之交臂，陳定杰認為新學年壓力不會像過去幾年，「今年就是重新開始，希望張均淮和謝昀達能棒『王牌』，林恩宇和謝銘駿畢業了，今年要換他們接棒。」且今年有收到即戰力新人，111學年新人王陳相榮也傷癒回歸，對球隊戰力都有加分效果。

陳相榮去年參加東亞青運時發生左膝前十字韌帶全斷、後十字韌帶撕裂及半月板全破的嚴重傷勢，高二賽季直接報銷，今年總算復出，陳定杰表示基於保護立場，21日展開的預賽不會讓陳相榮連續出賽，慢慢調整狀態。

籃球

延伸閱讀

HBL／16強男預賽21日點燃戰火 新面孔挑戰突破

吃燙青菜不如喝「那鍋湯」！減重醫推薦這樣煮菜：滿滿的營養

諾和諾德擬推減重藥2.0 執行長：有望在市場居領先地位

中職／府城金孫→台灣金孫 古林睿煬奪MVP打破18年土投乾旱期

相關新聞

HBL／轉念改運甩肉30公斤 陳定杰目標帥氣攻蛋

光復高中今年3月挑戰HBL男甲級3連霸卻遭南山高中上演大逆轉，衛冕失利後教頭陳定杰展開減重計畫，從今年7月開始改變飲食，...

HBL／16強男預賽21日點燃戰火 新面孔挑戰突破

113學年高中籃球聯賽（HBL）結束資格賽激戰，16強男甲級預賽將於21日點燃戰火，今年賽事首次移師彰化縣立體育館，首度...

TPBL／簽下208公分新洋將 夢想家壯大陣容

福爾摩沙夢想家球團今天日宣布新洋將加盟，球團與現年32歲的帕奇爾（Andrew Joseph Pacher）正式簽約。帕...

UBA／得分機器王玥媞重開機拿20分 文化退美和甜蜜復仇

上季第三文化大學今天以88：69擊敗上季首晉六強的美和科大，在113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽，第一...

台灣體大2024運管盃3×3籃球賽熱鬧開打 見證青春活力

每年11月，國立臺灣體育運動大學運動事業管理學系都會辦理不同運動種類的畢業賽會，今天（16日）邀請全國喜愛籃球運動的青少年，到台中來體驗3對3籃球賽的熱情，見證籃球的激情與青春的活力。 臺灣體大

UBA／世新女籃剩9人首戰告捷 教頭：很大的鼓舞

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級預賽今天在台灣體大開打，剩9名娘子軍的衛冕軍世新大學以76比55輕取台北商大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。