HBL／16強男預賽21日點燃戰火 新面孔挑戰突破

113學年高中籃球聯賽（HBL）結束資格賽激戰，16強男甲級預賽將於21日點燃戰火，今年賽事首次移師彰化縣立體育館，首度打進16強的彰縣成功高中成為「地主希望」，成軍8年首度打進16強的永平工商也盼能突破，打進下月底屏東縣立體育館進行的12強複賽。

HBL今天舉辦開賽記者會，男16強、女12強齊聚，女12強下月登場，A組有去年亞軍普門中學、金甌女中、淡水商工、永平高中、苗栗高商和新竹高商，B組由衛冕軍北一女中領銜，將和陽明高中、永仁高中、南山高中、南湖高中和忠明高中爭取分組前3的8強資格。

男16強預賽分成4組，單循環後取分組前3晉級12強複賽，衛冕軍南山高中和錦和高中、開南高中和南湖高中位於A組，B組有去年亞軍光復高中、三重商工、北市成功和東山高中，C組是東泰高中、泰山高中、彰縣成功和宜蘭高中，D組有松山高中、能仁家商、永平工商和花蓮體中。

永平和彰縣成功都是16強新面孔，永平教練蔡和霖提到，過去7年沒能在資格賽突破，球隊仍持續挑戰甲級，現在UBA公開男一級也有校友持續努力，「我們一直打甲組，想給沒機會的孩子一個舞台。」今年寫下新里程碑，他笑說球員們都很期待，「希望他們去享受舞台，盡力打好每一場。」

今年HBL仍有威德提供的「威德眾星獎助計畫」，今年邁入第5年的計畫將提供500萬元獎助學金給需要幫助的學生運動員，高中體育總會也和台新銀行舉辦潛力培訓營，為打進8強的HBL球隊新秀進行職業級指導。

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