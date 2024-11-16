台灣體大2024運管盃3×3籃球賽熱鬧開打 見證青春活力

每年11月，國立臺灣體育運動大學運動事業管理學系都會辦理不同運動種類的畢業賽會，今天（16日）邀請全國喜愛籃球運動的青少年，到台中來體驗3對3籃球賽的熱情，見證籃球的激情與青春的活力。

臺灣體大鄰近知名的一中街夜市，結合夜市文化的元素，本屆主題為「B & NIGHT夜是青春，夜籃不住」，活動現場有各種夜市美食攤位與夜市活動，讓在欣賞精彩比賽的同時，品嚐道地的臺灣小吃與夜市特色，享受視覺與味覺的雙重饗宴。

賽會由運動事業管理學系四年級學生籌辦，將課堂上的理論與賽會經驗做結合，開幕典禮由臺灣體大副校長沈易利揭開序幕，特別鼓勵同學：在臺灣體大求學時要努力吸收養分，未來工作時用心服務社會，透過辦理運動賽事展現臺體人的專業特質，促進我國運動產業的推展。

本屆賽事總召池嘉怡同學表示，原本很擔心颱風攪局，讓同學準備一年的籌辦心血付諸流水，但還好天佑臺灣，沒有受到颱風影響；台中今天有點下雨，故啟用預備方案，把原本比賽時間調整，比賽場地集中室內。因此，雖本屆賽事天公不作美，但也展現出臺灣體大學生隨機應變的危機處理能力，讓賽會順利進行。

蒞臨現場的貴賓還有舞動陽光執行長郭瑞龍、台中市北區國運中心執行長鄭安國、維他露基金會詹益榮先生、錠律保經陳甲霖經理等贊助商，展現支持運動事業管理學系學生，將所學得的專業知識與技能，轉成實務經驗，畢業後立即銜接就業，培育運動產業優質好人才。

台灣體大2024運管盃3×3籃球賽熱鬧開打。台灣體大提供

台灣體大2024運管盃3×3籃球賽熱鬧開打。台灣體大提供

台灣體大2024運管盃3×3籃球賽熱鬧開打。台灣體大提供

台灣體大2024運管盃3×3籃球賽熱鬧開打。台灣體大提供

商品推薦