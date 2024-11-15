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UBA／世新女籃剩9人首戰告捷 教頭：很大的鼓舞

中央社／ 台北15日電

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級預賽今天在台灣體大開打，剩9名娘子軍的衛冕軍世新大學以76比55輕取台北商大，教練林紀妏說，這一勝對於教練團和球員是很大的鼓舞。

世新女籃在上季完成5連霸後，原先的教頭何正峰改執教中信學院，部分球員也跟隨其腳步，由林紀妏接掌世新女籃兵符。

世新女籃原先冠軍班底僅剩游沁樺、李盈潔、邱詠鈴、蔡佑蓮、林紫彤和張育瑄6人，本季合計更僅註冊9名球員，在人手吃緊情況下，想拚衛冕有不小難度，林紀妏只能先著眼當下，先求保級，再來前進6強，接著設法往4強邁進。

世新今天預賽首戰出戰上屆公開二級亞軍台北商業大學，上場8名球員全員得分，林紫彤拿下14分，而蔡佑蓮繳出13分、16籃板「雙十」演出，加上團隊籃板大勝對手20顆，最終就以21分之差贏得勝利。

教練林紀妏接受中央社訪問時表示，上半場球員有落實戰術，但下半場專注力下滑，第3節被對方投進滿多三分球，但她認為，這場比賽對球隊而言將是很好的經驗，未來將學習如何在體力下滑時，維持防守專注力。

林紀妏指出，自接任教練一職以來僅2至3個月時間，與球隊之間彼此都還在磨合適應，能順利搶下首戰勝利，她說，無論是對教練團或球員都是很大的鼓舞。

另外，上屆4強世新、台師大、文化、佛光首戰都不約而同收下勝利，其中上屆亞軍台灣師範大學以82比76擊退由教頭何正峰領軍的中信學院。

至於隊史坐擁19冠的文化大學首戰更是火力全開，全隊8人得分雙位數，王玥媞飆進4顆三分球、攻下22分，鄭慧慈斬獲20分，外加20籃板、3抄截，聯手以125比44力挫台北護大。

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