籃球／峮峮宣布重大消息 前往日本秋田當啦啦隊

「黑豹」阿巴西本季轉戰日本B聯盟一級球隊秋田北部喜悅，如今中信兄弟啦啦隊Passion Sisters王牌成員峮峮宣布重大消息，她將在12月1日前往秋田北部喜悅主場，擔任一日啦啦隊。

阿巴西效力T1聯盟中信特攻隊3季，奪下2次年度MVP，他今年6月正式加盟秋田北部喜悅，成首位加入B聯盟一級球隊的台將。

峮峮今天在IG官宣自己將赴日，擔任秋田北部喜悅啦啦隊，「12/1跟山君一起去秋田主場，一起去找阿巴西玩！」

消息曝光後，許多日本網友表示期待，「我好想去」、「要來秋田？太好了！」、「秋田好遠啊」、「希望能帶動台灣啦啦隊在日本應援的風潮」。

商品推薦