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UBA／每節限1外籍生 政大教頭陳子威：有影響但是必要方向

中央社／ 台北12日電
公開男一級尋求衛冕的政大教練陳子威（左）和球員宋昕澔。 記者曾思儒／攝影
公開男一級尋求衛冕的政大教練陳子威（左）和球員宋昕澔。 記者曾思儒／攝影

自113學年度大專籃球聯賽（UBA）起各隊每節僅能派1人次外籍生，政大男籃教頭陳子威今天說，儘管對擁有外籍生球隊多少有影響，但他認為，這是必須要走的方向。

近年來為提升競爭力，不少UBA隊伍找來外籍生助陣，大專體總祭出新措施，自113學年度起每隊可報名、登錄不只1名外籍生，但每節僅可1人次上場，也將影響各隊戰術運用和調度。

值得注意的是，台灣師範大學男籃今年首度出現外籍生球員，萊恩（Rayan） 將代表台師大出賽，至於尋求5連霸的政治大學，今年陣中擁有3名來自塞內加爾外籍生，包括波波卡、莫斯塔發與盛岦。

談到外籍生制度調整，陳子威接受聯訪時表示，對有外籍生隊伍多少會有影響，「但現在這樣子很好，大家都是同一標準，有一定規範，這是必須要走的方向。」

陳子威表示，由於外籍生報名、登錄並無人數限制，就看各隊如何搭配運用。

至於健行陣中來自巴哈馬的外籍生史密斯，今年仍續留，教頭劉孟竹接受中央社訪問時指出，健行一向就不是靠外籍生主宰勝負的球隊，昔日外籍生大多扮演苦工角色，「只要能夠在防守端頂住對方外籍生，或保護籃板，基本上就達到我們的標準。」

劉孟竹指出，過去球隊曾擁有3名外籍生，但基本上都維持1人在場上，因此制度調整對健行沒有影響，「影響到的是對手競爭力，反而我們會占到優勢」，他也向本土球員喊話，今年得拿出自身本事、證明自己。

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