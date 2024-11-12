快訊

另類流水席！宜蘭淹水名店「阿芳鹹粥」也淪陷 客人雙腳泡水中吃午餐

猛搖頭部害3月大女嬰失明、發展遲緩重殘 無照保母改重判7年半

聽新聞
0:00 / 0:00

UBA／冠軍班底剩6人 世新女籃重建期不敢想連霸

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
世新大學女籃新教頭林紀妏（右）和球員李盈潔。
世新大學女籃新教頭林紀妏（右）和球員李盈潔。

今年3月快意完成UBA公開女一級5連霸的世新大學，113學年新賽季前成員大變動，原本教練何正鋒轉戰中信學院，男籃和女籃許多球員跟著轉戰中信，7月臨危受命接下女籃兵符的前中華隊國手林紀妏儘管重新招募球員，身為女籃衛冕軍的世新新學年仍只報名9位球員，能打「硬仗」的球員甚至一隻手數得出來。

前兩年率領印尼國家隊的林紀妏苦笑說，接手時各校招生幾乎完成，今年球隊沒有真正的大一新鮮人，像今天一同出席UBA開季記者會的李盈潔也是畢業後續留，學籍上才是大一。

「其實校方還是很支持運動代表隊，資源沒有改變，明年會成立女排隊，真誠歡迎球員加入世新。」林紀妏不諱言，原本世新班底只剩下李盈潔、邱詠鈴、游沁樺、 蔡佑蓮、林紫彤和張育瑄，衛冕難度太高，人力吃緊下體能更是一大挑戰，但許多留下來的球員過去上場時間不多，希望每位子弟兵都能好好珍惜每一場比賽，把握UBA舞台。

從企管系重新讀起的後衛李盈潔，原本已決定畢業後投入餐飲業，未來可幫忙媽媽的小吃攤生意，在林紀妏和學校主任通話後改變心意，「本來下定決心，不要再打球了，後來想說可以再試一下，家人也支持，自己再試一年。」

明白今年球隊戰力並非過去5連霸的世新，李盈潔對新賽季目標很務實，她說：「做到能做的，盡力去做，把自己分內的事情做好。」

世新冠軍班底轉戰的中信學院是今年公開女一級新面孔，陣中包含邱群琋、趙云楓、楊淑琄和林妘樺等多位世新連霸班底，成今年12強焦點球隊。

籃球

延伸閱讀

UBA／新學年本月開戰 政大挑戰5連霸「難度高」

NBA／米契爾「30＋」紀錄超越厄文 開季12連勝歸功板凳

籃球／U19籃球聯盟 引爆Titans謝珊珊展現「女力」

NBA／進攻數據無懈可擊！騎士挑戰史上第8次開季12連勝

相關新聞

UBA／新學年本月開戰 政大挑戰5連霸「難度高」

113學年大專籃球聯賽（UBA）公開一級預賽本月點燃戰火，15日到17日女子組率先在台體大登場，男子組23日到30日從文...

UBA／冠軍班底剩6人 世新女籃重建期不敢想連霸

今年3月快意完成UBA公開女一級5連霸的世新大學，113學年新賽季前成員大變動，原本教練何正鋒轉戰中信學院，男籃和女籃許...

籃球／U19籃球聯盟 引爆Titans謝珊珊展現「女力」

U19籃球聯盟上周末在台北市北安國中進行例行賽，U12發展組第3組的引爆Titans以42：24力克國北實小，U15第1...

TPBL／雙颱重創茂林 海神3球星前進偏鄉打氣

高雄全家海神職業籃球隊場外回饋校園公益不遺餘力，11日由茂林區海派大使林任鴻領銜，攜手洋將比斯赫、新秀魏莨哲前往高雄市立...

UBA／紀錄4連霸歷程 政大雄鷹傳奇上市

大專籃球聯賽UBA新賽季本月下旬將展開，政大雄鷹籃球隊尋求挑戰公開男一級5連霸，開季前由天下文化出版的新書《政大雄鷹傳奇...

PLG／勇士挖坑給自己跳 吳永仁仍肯定球員

面對主場「背靠背」出賽的台北富邦勇士，今天上半場最多落後台南台鋼獵鷹25分，儘管第四節追平甚至2分超前，最終仍以93：9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。