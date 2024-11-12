UBA／冠軍班底剩6人 世新女籃重建期不敢想連霸

今年3月快意完成UBA公開女一級5連霸的世新大學，113學年新賽季前成員大變動，原本教練何正鋒轉戰中信學院，男籃和女籃許多球員跟著轉戰中信，7月臨危受命接下女籃兵符的前中華隊國手林紀妏儘管重新招募球員，身為女籃衛冕軍的世新新學年仍只報名9位球員，能打「硬仗」的球員甚至一隻手數得出來。

前兩年率領印尼國家隊的林紀妏苦笑說，接手時各校招生幾乎完成，今年球隊沒有真正的大一新鮮人，像今天一同出席UBA開季記者會的李盈潔也是畢業後續留，學籍上才是大一。

「其實校方還是很支持運動代表隊，資源沒有改變，明年會成立女排隊，真誠歡迎球員加入世新。」林紀妏不諱言，原本世新班底只剩下李盈潔、邱詠鈴、游沁樺、 蔡佑蓮、林紫彤和張育瑄，衛冕難度太高，人力吃緊下體能更是一大挑戰，但許多留下來的球員過去上場時間不多，希望每位子弟兵都能好好珍惜每一場比賽，把握UBA舞台。

從企管系重新讀起的後衛李盈潔，原本已決定畢業後投入餐飲業，未來可幫忙媽媽的小吃攤生意，在林紀妏和學校主任通話後改變心意，「本來下定決心，不要再打球了，後來想說可以再試一下，家人也支持，自己再試一年。」

明白今年球隊戰力並非過去5連霸的世新，李盈潔對新賽季目標很務實，她說：「做到能做的，盡力去做，把自己分內的事情做好。」

世新冠軍班底轉戰的中信學院是今年公開女一級新面孔，陣中包含邱群琋、趙云楓、楊淑琄和林妘樺等多位世新連霸班底，成今年12強焦點球隊。

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