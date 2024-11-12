UBA／新學年本月開戰 政大挑戰5連霸「難度高」

113學年大專籃球聯賽（UBA）公開一級預賽本月點燃戰火，15日到17日女子組率先在台體大登場，男子組23日到30日從文化大學展開新賽季，挑戰公開男子組5連霸的政治大學「雄鷹」男籃教練陳子威坦言，想維持霸業「難度很高」。

政大今年3月完成公開男一級4連霸，冠軍班底游艾喆、王凱裕、莊朝勝和外籍生莫巴耶都畢業投入職業賽場，今年高年級球員只剩大四的鍾理翔和大三的宋昕澔、吳志鍇。

政大教頭陳子威坦言，少那麼多球員，想挑戰連霸「難度很高」，不過球隊仍會朝冠軍目標努力，「今年夏天打很多盃賽，希望一、二年級快速成長。」他也點名今年新生、203公分的長人潘立丞，笑說「第一次收到比我高的球員」，且雖然潘立丞來自乙級球隊，成熟度待加強，但活動力不錯，暑假來的進步看得見，是球隊期待培養的長人。

公開男一級尋求衛冕的政大教練陳子威（左）和球員宋昕澔。記者曾思儒／攝影

UBA公開一級今年修改規定，新學年每節只能1名外籍生上場，政大今年除原本外籍生波波卡和莫斯塔發，還加入同是塞內加爾的盛岦。陳子威提到，3位外籍生風格不同，新成員盛岦屬於防守、護框的球員，未來會針對對戰球隊來決定上場成員。

公開女子組共12支隊伍，預賽單循環後取排名前6的隊伍晉級複賽；公開男一級共16隊，單循環預賽後取前8進入下一輪。女子6強複賽明年2月15日到20日在板橋體育館舉行，男子組8強賽明年2月22日到25日板橋體育館登場，28日到3月2日移師新竹市立體育館。

UBA決賽將於明年3月在台北小巨蛋登場，公開二級及一般組冠軍戰3月28日進行，29日和30日進行公開一級決賽。

商品推薦