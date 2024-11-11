UBA／紀錄4連霸歷程 政大雄鷹傳奇上市

大專籃球聯賽UBA新賽季本月下旬將展開，政大雄鷹籃球隊尋求挑戰公開男一級5連霸，開季前由天下文化出版的新書《政大雄鷹傳奇：冠軍意志Champion Mindset迎戰世界》，今天上市，書中記錄雄鷹團隊成軍7年就完成UBA霸業的台前幕後珍貴歷程。

《政大雄鷹傳奇》作者為球隊執行長孫秉宏、總教練陳子威及政大校友戚海倫與柯智元，是國內外少見以運動團隊為主角的書籍。第一部以人物故事為主，解答在企業家、前籃球員姜豐年決定「捐一支籃球隊」給母校政大後，球隊制服組與球員如何加入球隊，且目標一致、排除種種困難，連續爭取冠軍榮耀；第二部以籃球迷與校友角度，述說在場上場下所看見政大雄鷹籃球隊的獨特之處。

政大雄鷹籃球隊姜豐年與趨勢科技執行長陳怡樺表示，籃球是團隊運動，雄鷹的故事更是團隊故事，無論是誰，相信都能在此書中，看見一個像自己的形象。熱愛籃球的政大名譽及講座教授司徒達賢說，這本書讓人體會到，組建一支兼具戰鬥力和凝聚力的隊伍是多麼困難。

總教練陳子威暑假曾首度赴西班牙巴塞隆納學習歐洲籃球，目前與教練團正積極整合培養7名大一新生的全新陣容，與8名大二至大四的球員，為UBA新賽季備戰，他說：「今年對政大雄鷹籃球隊來說，將是全新的挑戰、全新的篇章。」陳子威在書中首度公開帶兵哲學，並透露過去4年奪冠的關鍵密碼與人物。

球隊執行長孫秉宏表示，雄鷹籃球隊成立邁入第ㄚ年，從無到有，要感謝許多人的支持。由天下文化出版的這本新書，除了解答許多球迷的疑惑，對球隊建立文化、留下歷史紀錄，相當重要。過去7年深刻體會到「感恩惜福」與「相信團隊」，是迎接無限賽局的最關鍵元素，奪下冠軍的歷程，除了千百次重複的練習與修正，也有著運動員與團隊強韌堅定的「冠軍意志」。

《政大雄鷹傳奇》今天出版，20日晚間將於台北舉行新書發表、紀錄片首映及4連霸冠軍戒頒發典禮。

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