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PLG／打出年度第六人身手 谷毛唯嘉情蒐奏效飆全場最高

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
谷毛唯嘉攻下全場最高23分。圖／PLG提供
谷毛唯嘉攻下全場最高23分。圖／PLG提供

從T1聯盟轉戰PLG，台南台鋼獵鷹在新賽季第2戰迎接勝利，客場以99：93擊敗拿過3連霸的台北富邦勇士，不過攻下全場最高分的谷毛唯嘉及獵鷹教練柯納都強調，勇士是強勁的隊伍，球隊從領先到落後，還有很多部分要加強。

谷毛唯嘉全場23分有15分集中在第四節，尤其讀秒階段4罰俱中特別關鍵，三分球7投5中的他透露PLG只有4支隊伍，情蒐比較容易，有觀察勇士防守的特性，腦海裡去模擬如何進攻、組織球隊，剛好今天外線也有把握住。

今天替補上陣的谷毛唯嘉也提到，基本上和飛雷神會依對手陣容去輪流先發，勇士陣容比較大，自己替補上陣也是很熟悉的角色，拿過T1聯盟最佳第六人的他說：「打替補會習慣一點，也比較喜歡替補，第一季來獵鷹就是打替補，在場下也可以先去觀察對手。」

第一次和勇士正式比賽對陣的谷毛唯嘉也提到，勇士是陣容完整的強隊，「不管領先再多，他們很會打下半場的球，不能鬆懈。」第一次以對手身份和「野獸」林志傑碰頭，谷毛唯嘉表示對位機會雖不多，但光是在場下看「傑哥」進球，就已讚嘆前輩的不疾不徐、經驗老道。

今天攻下13分的郭少傑也讚勇士打得很有韌性、很有強度，拿出不服輸的精神，是場很棒的比賽，「我們也做出回應，想把這場球贏下來。我們要如何打領先球，而不是讓富邦慢慢追上來、驚險的贏球，還有很多該學習。」

獵鷹總教練柯納先肯定全隊的拚勁，儘管球隊從開賽的好表現到浪費最多25分落後，可見還有許多要進步的地方，離心目中的完美比賽還距離很遠，但總歸是拿下勝利，「我們還要再進步，要更穩定，但還是很開心奪勝，之後我們會回去繼續修正。」他表示球隊有非常辛苦的季前準備，上一場輸球並不特別沮喪，今天贏球也不用大肆慶祝，反而該回去檢討為何被勇士反超。

禁區本土大將謝宗融第四節傷退，柯納賽後表示還不確定謝宗融狀況，自己不是醫生無法預測，不過「台版魔獸」攻防都是非常重要的球員，上半場更有球隊最高的正負值，希望他無礙、繼續幫助球隊。

谷毛唯嘉攻下全場最高23分。圖／PLG提供
谷毛唯嘉攻下全場最高23分。圖／PLG提供

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