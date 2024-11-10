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TPBL／國王林書豪只拿7分 自責打了一場糟糕比賽

中央社／ 台北10日電
林書豪(右)。新北國王提供
林書豪(右)。新北國王提供

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王今天作客福爾摩沙夢想家，全隊進攻大當機，最終吞敗，尤其當家球星林書豪僅7分進帳，賽後他受訪時自責說：「我打了一場糟糕的比賽。」

林書豪先發出賽打了37分鐘，不過在對方嚴密看守下，全場僅14投3中，包括6投0中的三分球，另有11籃板、7助攻。

林書豪賽後接受媒體聯訪表示，對手今天防守真的做得很好，在針對持球者的壓力上給得很大，肢體對抗強度也很高，「我就是沒給球隊應該有的幫助，打了一場很糟糕的比賽。」

林書豪特別提到馬建豪，「他全場給我很多壓力，包括運球、傳球、進攻都無法輕鬆完成，回去就是得再繼續多看一些影片，找出破解的方法。」

林書豪的弟弟林書緯攻下全場最高的21分，不過三分球也僅6投1中，罰球更是只有8罰4中，他直言，「我的表現一點都不重要，重點是球隊沒能贏球，今天全隊投籃都很不準、進攻也很爛。」

國王團隊三分球26投僅4中，命中率才15.4%，罰球同樣全隊當機，29次站上罰球線僅投進14球，命中率還不到5成。

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