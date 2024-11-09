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NCAA／賀博轟全隊最高26分 哈佛客場5分惜敗

中央社／ 台北9日電
台美混血籃球好手賀博。記者曾思儒／攝影
台美混血籃球好手賀博。記者曾思儒／攝影

18歲台美混血籃球好手賀博今天在NCAA攻下全隊最高26分，可惜哈佛大學在客場以80比85不敵美國海軍官校，總教練阿梅克認為還有細節能夠做得更好。

擁有1/2台灣血統的賀博（Robert Hinton），去年賽季被美媒ESPN評為「四星高中生」，甚至還被提名具有指標性的「麥當勞高中全明星賽」，潛力備受期待。而他在大學階段前往全美大學體育聯盟NCAA一級的常春藤名校哈佛大學就讀，逐步朝著美國職籃NBA夢想前進。

年級僅大一的賀博，前役在NCAA初登場繳出不俗表現，今天持續以先發之姿上陣，作客美國海軍官校，並扮演球隊的進攻發動機，全場19投11中，包含2記三分球，攻下全隊最高的26分，另外帶有8籃板、4助攻，可惜無緣帶領哈佛大學上演逆轉勝，最後以5分之差吞敗。

哈佛男籃總教練阿梅克（Tommy Amaker）賽後接受媒體訪問時表示，很開心有機會作客美國海軍官校，並稱讚這裡的比賽氛圍非常棒，從中也能學到很多東西，「我們在細節必須做得更好，但不得不向對手致以最高敬意，我覺得他們打得很出色，尤其是韌性的展現上。」

NCAA 籃球 賀博

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