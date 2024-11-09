快訊

疑幻聽…北捷車廂持美工刀劃傷高中生 逞凶女遭檢方聲押

PLG／金恩攻下「準大三元」 率勇士斬斷領航猿開季3連勝

中央社／ 台北9日電
金恩。富邦勇士提供
金恩。富邦勇士提供

靠著洋將金恩攻下「準大三元」29分、9籃板、11助攻，台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士今天險些浪費22分領先優勢，最後驚險以117比114斬斷桃園璞園領航猿的開季3連勝。

台北富邦勇士今天主場迎戰桃園璞園領航猿，在洋將金恩（Nick King）繳出全能表現的帶領下，一度領先超過20分，沒想到在第4節遭到並未放棄的領航猿急起直追，讓雙方分差僅剩3分，勇士最後擋住領航猿的反攻，以3分之差帶走勝利。

勇士執行教練吳永仁賽後接受媒體聯訪表示，今天所有球員都很渴望勝利，從場上、場下的拚勁就能看出來。他也提到，球隊在第4節後段有點鬆懈，加上領航猿三分球攻勢不斷，導致情況有點失控，才被對手單節攻下40分，「不過這也是比賽的一環，回去再檢討缺失。」

克服背傷困擾的金恩，今天迎接PLG生涯初登場，並以「準大三元」29分、9籃板、11助攻成績回報勇士的等待，他表示，花了很多時間在治療、復健，為的就是能夠上場貢獻，「希望這個賽季保持健康。」

攻下生涯單場新高26分的洪楷傑表示，首次跟金恩搭配，兩人會討論該如何跑位，「很開心把握機會。」有趣的是，金恩僅差1籃板就能完成大三元，原本有機會達標，卻被洪楷傑拿走1顆關鍵的籃板球，他笑說，自己當時並不知道，並打趣表示，「如果我沒拿好（籃板），還會被仁哥（吳永仁）罵。」

PLG 富邦勇士 桃園璞園領航猿 籃球

延伸閱讀

日職／先發投手強加洋將軍團 古林睿煬如入火腿挑戰不小

PLG／領航猿雙破隊史紀錄 連兩周退富邦勇士保持不敗

PLG／聯盟新變革 每隊4洋將月薪合計上限10萬美元

PLG／開季就傷大將 富邦勇士宣布莫巴耶將養傷6周

相關新聞

NCAA／賀博轟全隊最高26分 哈佛客場5分惜敗

18歲台美混血籃球好手賀博今天在NCAA攻下全隊最高26分，可惜哈佛大學在客場以80比85不敵美國海軍官校，總教練阿梅克...

PLG／金恩攻下「準大三元」 率勇士斬斷領航猿開季3連勝

靠著洋將金恩攻下「準大三元」29分、9籃板、11助攻，台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士今天險些浪費22分領先優勢，...

籃球／中華男籃林俊吉傷退MVP盧峻翔遞補 後勤支援升級

亞洲盃資格賽第二階段中華男籃名單在今天出現異動，TPBL福爾摩沙夢想家後衛林俊吉因為左腳踝扭傷及股外四頭肌拉傷撕裂退出名...

TPBL／戰神救火隊報到 簽下NBA後衛麥卡倫與中鋒艾力克

台北台新戰神隊在日前宣布與洋將牧倫斯達成離隊協議後，今天隨即宣布戰力補強訊息，簽下曾在NBA出賽過154場的後衛麥卡倫（...

TPBL／呂奇旻、宋宇軒轉任助教 攻城獅將辦引退儀式 

新竹御嵿攻城獅將於9日至11月10日展開主場開幕戰，並將為陣中兩名球員呂奇旻與宋宇軒舉辦引退儀式，其中呂奇旻將在本季轉任...

富邦勇士球員算「樹」大挑戰！富邦金控邀請民眾植樹節Run For Green™

植樹節(3/12)前夕，富邦金控攜手臺北富邦勇士籃球隊球員強森、辛特力、曾祥鈞、周桂羽、洪楷傑、簡廷兆進行算「樹」大挑戰，趣味影片今日上線，邀請民眾共同愛護森林、力行減碳。同時，2024新北市萬金石馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。