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TPBL／呂奇旻、宋宇軒轉任助教 攻城獅將辦引退儀式 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
宋宇軒將轉任體能助理教練。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供
宋宇軒將轉任體能助理教練。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供

新竹御嵿攻城獅將於9日至11月10日展開主場開幕戰，並將為陣中兩名球員呂奇旻與宋宇軒舉辦引退儀式，其中呂奇旻將在本季轉任球隊助理教練，而宋宇軒則成為體能助理教練，攻城獅球團也期待兩位未來在教練崗位上發揮所長。

攻城獅球團將於本周六、日賽後舉行呂奇旻與宋宇軒的引退儀式，球團也特別邀請他們職業生涯的貴人擔任神秘嘉賓，見證這重要時刻並送上祝福，另外，只要於11月9日、11月10日分別穿著呂奇旻、宋宇軒燙印球衣或應援短TEE入場，即可參與賽後場中擊掌拍照會。

攻城獅本周主場開幕戰，將在下午五點分別迎戰桃園台啤永豐雲豹與台北台新戰神，目前兩日預售票總共已售出超過8000張，攻城獅與雲豹、戰神於官辦熱身賽各交手一次，拿下1勝1敗，雖上周攻城獅於客場擊敗台北台新戰神，搶下例行賽首勝，但此三場賽事勝負分差皆在3分以內，雙方皆戰到最後一刻才分出勝負。

高國豪將在主場再次迎戰TPBL潛力後衛高錦瑋與丁聖儒，高國豪說：「這周末會由我主要看防這兩位後衛，我們在本周的團隊訓練針對過去的比賽狀況檢討，相信只要成功限制住兩位的供輸路線，我們就更有機會搶下勝利。」

攻城獅本周末將正式推出年度主題曲「風城獅吼」與應援曲「猛獅開戰」，經過多年的硬體升級後，新賽季攻城獅球團將邀請獅紫軍以人聲應援增進現場互動，並在節間安排全場齊聲合唱環節，期盼透過聲音展現獅紫軍的熱血與團結。

主題曲「風城獅吼」更由球員高國豪、盧冠軒、田浩親自錄唱，高國豪說：「一聽到歌曲時，我們三個都認為歌曲琅琅上口，腦中不斷浮現副歌旋律，非常期待開幕戰時全場大合唱，一定會非常有氣勢！」

呂奇旻正式告別球場，攻城獅球團將於賽後舉辦引退儀式。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供
呂奇旻正式告別球場，攻城獅球團將於賽後舉辦引退儀式。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供

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