TPBL／聯盟7人入選國家隊 秘書長齊文駿：不覺得這是贏

中華男籃將在11月21日登場的亞洲盃資格賽賽事中以地主身分迎戰香港，並在25日作客紐西蘭，日前中華籃球協會也公告國手名單，其中TPBL就有7名選手入選，相較於PLG僅有1人入選，引發外界討論，不過TPBL秘書長齊文駿認為，聯盟隊伍數較多，球員也較多，加上名單是由中華籃協選拔而出，「不覺得這是贏」。

中華籃協在日前公布亞洲盃資格賽第二階段名單，包括旅外球員劉錚、陳盈駿、林庭謙、林秉聖、阿巴西、游艾喆、曾祥鈞等7位旅外球員入選外，TPBL也共有7位球員入選，分別為高錦瑋、林俊吉、馬建豪、胡瓏貿、蘇士軒、陳冠全與歸化球員高柏鎧，至於PLG僅有周桂羽一人獲選。

TPBL秘書長齊文駿（中）強調球星塑造將會是聯盟著重的目標之一。記者劉肇育／攝影

對於名單公佈後國內兩職籃聯盟入選球員數的差異引發外界熱議，TPBL秘書長齊文駿今天表示，由於聯盟有較多的隊伍以及球員，加上名單是由中華籃協選拔而出，並不覺得這是贏。

不過齊文駿也強調，球星的塑造確實是聯盟目前著重的一大方向，希望能夠打造更多林書豪這樣的看板球星，像是蔣淯安、林俊吉、李愷諺、布銳克曼等人都是相當具有實力的球員，另外也有不少具有個人魅力或是話題性的球員，希望透過聯盟與球隊一同行銷、包裝。