TPBL／夢想家替吳松蔚舉辦引退儀式 盼與球迷說再見

台灣職業籃球大聯盟TPBL福爾摩沙夢想家將於11月10日，替球員吳松蔚舉辦引退儀式，領隊陳立宗表示，希望讓吳松蔚有機會好好地跟球迷說再見。

從小由阿嬤一手帶大的吳松蔚，畢業於籃球名校三民家商、義守大學，在2014年參加籃球實境選秀節目「打出名堂」而成名，雖然一度因為照顧家人選擇放棄籃球，但他之後成為夢想家創隊元老之一，隨隊征戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）舞台，重新踏上熟悉的籃球場，奮鬥故事激勵人心。

隨著吳松蔚在休賽季決定高掛球鞋、展開新的人生方向，夢想家球團也在今天宣布，將於10日迎戰新北國王的中場時間，替吳松蔚舉辦溫馨的引退儀式，感謝他在過去7年為夢想家的付出，並準備限量100件「球給松蔚」復刻T恤，而該場賽事的票券已經售罄。

夢想家領隊陳立宗接受中央社採訪時表示，吳松蔚算是建隊元老，因此希望讓他有機會好好地向球迷道別，「在夢想家很絕望的那一年，他給予球迷希望，我想大家還是會記得，而且他也從『打出名堂』讓很多素人球員勇於追夢。」

在陳立宗眼中，吳松蔚因為成長背景關係，是個性成熟穩定的球員，「三分線是逆轉或拉開比分的重要一擊，而松蔚一直是給夢想家帶來希望，甚至是驚奇，我們也期待能傳承這樣的球員，（王）振原就是最好的例子。」