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籃球／中華男籃2階段備戰亞洲盃資格賽 劉錚率先返台

中央社／ 台北5日電
中華男籃劉錚。報系資料照
中華男籃劉錚。報系資料照

近期將積極備戰亞洲盃資格賽第2階段的中華男籃，預計從今天起展開2階段集訓，目前劉錚已返台投入第1階段集訓，是陣中唯一旅外球員。

這次中華男籃的15人集訓名單以7名旅外好手領銜，包含在中國男子籃球職業聯賽（CBA）征戰的陳盈駿、劉錚、林庭謙及林秉聖，還有旅日的游艾喆、阿巴西及曾祥鈞，搭配台灣職業籃球大聯盟TPBL的高錦瑋、林俊吉、馬建豪、胡瓏貿、蘇士軒、陳冠全及歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck），以及台灣職籃P. LEAGUE+的周桂羽。

中華民國籃球協會副秘書長張承中向中央社記者表示，為了因應旅外選手返回台灣的時間不一，因此協調台灣兩職業聯盟各隊賽程及與選手溝通後，外籍總教練圖齊（Gianluca Tucci）制定2階段的訓練計畫。

其中以國內好手為主的第1階段集訓從今天展開，包含高錦瑋、林俊吉、劉錚、蘇士軒、馬建豪、周桂羽、陳冠全及高柏鎧，還特別邀請菁英潛培計畫的大專籃球聯賽UBA好手陪練。同時教練團也將每天召開情蒐會議，深入了解香港及紐西蘭的組訓狀況，待13日所有選手到齊後，再開始第2階段集訓。

在2月的亞洲盃資格賽第1階段，中華男籃相繼敗給紐西蘭、菲律賓，如今即將於11月下旬征戰亞洲盃資格賽第2階段，分別在21日於主場對上香港、25日則作客紐西蘭，目標力拚亞洲盃資格賽首勝。

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