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NCAA／台美混血賀博初登場轟27分 率哈佛擊敗馬瑞斯特

中央社／ 台北5日電
台美混血籃球好手賀博。記者曾思儒／攝影
台美混血籃球好手賀博。記者曾思儒／攝影

18歲台美混血籃球好手賀博（Robert Hinton）今天在NCAA生涯初登場，攻下全場最高27分，率領哈佛大學以79比66擊敗馬瑞斯特學院，他表示沒有什麼比拿下勝利更棒的。

擁有1/2台灣血統的賀博，去年賽季被美媒ESPN評為「四星高中生」，甚至還被提名具有指標性的「麥當勞高中全明星賽」，潛力備受期待，而他在大學階段前往全美大學體育聯盟NCAA一級的常春藤名校哈佛大學（Harvard University）就讀，逐步朝著美國職籃NBA夢想前進。

今天迎接NCAA初登場，賀博雖然年僅大一，卻以先發之姿上陣，而且扛起球隊進攻的重任，頻頻展現各種得分技巧，全場12投9中，包含1記三分球，攻下全場最高27分，另外摘下4籃板，率領哈佛大學在主場以13分之差力退馬瑞斯特學院（Marist College），NCAA生涯有了好的開始。

賀博在賽後接受媒體採訪時表示，經過前面幾分鐘的調整，逐漸找到在場上的節奏，並感謝教練團、隊友一直給予鼓勵，讓他能夠更有自信地上場，「大學生涯的第1場比賽，沒有什麼比拿下勝利更美好的，特別是在主場比賽。」

哈佛男籃總教練阿梅克（Tommy Amaker）則提到，對賀博的表現印象深刻，並評價他是一名具有創造力且無所畏懼的出色球員，尤其這場比賽的表現相當精彩，特別展現出他的高效率，「也能看出他是多麼有天賦的球員。」

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