TPBL／特攻來辦案！新洋將柯南明抵台

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）賽季開打，新北中信特攻才打完4場就決定更換洋將陣容，球團今天宣佈外援戰力調整，與中鋒浩勝（Chevez Goodwin）解約，簽下美國籍後衛柯南（Conner Frankamp），新成員將於明天抵達台灣，投入特務軍團訓練。

29歲的柯南身高185公分、體重77公斤，大學生涯都在NCAA一級男子籃球錦標賽征戰，2018年開始在歐洲展開職業生涯，包含希臘籃球甲級聯賽（HEBA A1）及土耳其籃球超級聯賽（BSL），還有歐洲首屈一指的西班牙甲級聯賽（Liga ACB）數年經驗，來台將披上特攻33號戰袍。

中信特攻球團總經理劉志威非常看好柯南的表現，他說：「目前球隊在韋翰尚未歸隊時，仍需要強化組織能力，柯南在歐洲有很好的雙能衛實力，再加上穩定的外線，相信能勝任不同階段特攻的需求，後續洋將還是會陸續調整。」

柯南也非常期待披上黃衫奮戰，他表示很開心可以加入中信特攻，「我已經迫不及待認識新隊友，也準備好投入訓練，我會盡全力幫助球隊拿下勝利！」

中信特攻於開季4戰中取得2勝2敗成績，團隊整體評估後，決議與浩勝解約，謝謝浩勝對團隊的努力與付出。目前特攻外援戰力包含前鋒銳尼（Raynere Thornton）、中鋒葛瑞飛（Bryan Griffin）、後衛捷翼（James Eads），還有資深中鋒克力斯（Kristijan Krajina），相信在柯南加盟之後，能將特攻優勢發揮極致。