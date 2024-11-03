PLG／領航猿一哥盧峻翔飆26分 率隊開季3連勝

靠著當家一哥盧峻翔狂飆全場最高26分，台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天以104比92力退台南台鋼獵鷹，勇奪開季3連勝，也是聯盟唯一尚未吞敗球隊。

領航猿上季PLG總冠軍賽鎩羽而歸，與冠軍擦肩而過，然而球團在休賽季積極穩固球隊核心陣容，與年度最有價值球員（MVP）盧峻翔、關達祐及陳昱瑞等3名球員續約5年，展現再度問鼎冠軍金盃的決心。

昨役擊敗台北富邦勇士後，領航猿今天在主場迎戰來訪的獵鷹，首節盧峻翔即火力全開，單節進帳9分，第2節又高效攻下5分，幫助球隊帶著9分領先進入下半場，加上易籃後領航猿幾乎全員皆兵，迅速拉開領先差距，最後也以12分之差取得開季3連勝。

走出前兩場投籃命中率不佳的低迷狀況，此役盧峻翔找回手感，全場20投10中，攻下最高26分，外帶4籃板、3助攻，他在賽後接受媒體聯訪時表示，沒想到開季就遇到狀況不佳，因此只能試著調整自己，並且相信隊友，「畢竟我們是團隊籃球，大家也磨合3年，默契愈來愈好。」

盧峻翔指出，過去自己的表現可能會影響到整個團隊，然而隨著與白曜誠、李家慷等本土主力已經長時間搭配，加上洋將也配合團隊運作，「看得出來我們團隊是進步的，狀況不好就是相信隊友、相信教練。」