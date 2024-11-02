PLG／轉隊後首度回到桃園 張鎮衙：既熟悉又陌生

在離開待了2季的台灣職籃PLG桃園璞園領航猿後，張鎮衙本季效力於台北富邦勇士，今天首度回到前東家主場桃園市立綜合體育館，他表示，感覺既熟悉又陌生。

張鎮衙畢業於政治大學，大三那年為球隊奪得大專籃球聯賽（UBA）隊史首冠，他在2022年參加台灣職籃P.LEAGUE+選秀，以狀元郎之姿加盟桃園璞園領航猿，但上季表現平平，球季結束後未獲續約，休賽季期間加盟勇士。

勇士今天客場出戰領航猿，以94比105落敗，而這也是張鎮衙本季首度造訪桃園市立綜合體育館，但出賽時間並不多，僅上場不到4分鐘，全場唯一1次出手，就是在第3節命中三分球，讓場邊擔任球評的政大教練陳子威也難掩興奮的神情。

談到來到桃園市立綜合體育館，張鎮衙賽後受訪時坦言，雖然是同樣的場地，但他現在所效力球隊不同，感覺既熟悉又陌生。

對於領航猿賽前特別播放回顧影片，張鎮衙指出，當下正在熱身，儘管很感動，但還是要專注在球場上。