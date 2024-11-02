TPBL／攻城獅險勝戰神率先開胡 高國豪：信心提升

開季前兩場比賽都吞下敗仗的台北台新戰神隊與新竹御嵿攻城獅隊，今天在台北和平籃球館力拚勝場開張，兩隊本場比賽在手感都不佳的情況下，打了一場低比分賽事，最終攻城獅就以79：76率先搶下賽季首勝，戰神與雲豹則是唯二未開胡的球隊。

戰神今年休賽季大手筆補強，還透過選秀補進狀元雷蒙恩、江均等新秀，本土戰力大幅提升，不過開季後在土洋陣容的整合上卻不如預期，導致開季前兩場比賽都以雙位數差距不敵夢想家與海神。

而今天戰神則是回到和平籃球館舉行主場開幕戰，並迎戰開季前兩勝同樣未贏球的攻城獅，在首節賽事中戰神卻出現慢熱的狀況，單節僅拿下11分，讓攻城獅一度取得高達20分的領先優勢；不過斷電的狀況卻在第二節轉至攻城獅，該節團隊僅拿下8分，讓戰神在上半場打完追到5分差距。

易籃後兩隊進攻也逐漸步上軌道，攻城獅該節在克拉單節拿下10分下單節進帳26分，至於戰神表現也不遑多讓，除了陳文宏單節拿下7分外，王律翔在攻守兩端也有亮眼表現，讓兩軍持續拉鋸。

末節最後三分鐘戰神一度落後達到7分，不過洋將奧利佛關鍵時刻連得5分，儘管曾柏諭隨後單打丁聖儒得手止血，但曹薰襄也在倒數20秒投進打板三分球，讓兩隊回到1分差距，在戰神透過犯規戰術凍結時間的情況下，克拉兩罰俱中，戰神的最後一擊曹薰襄出手不進，最終就由攻城獅以3分差距取勝，率先搶下賽季首勝。

攻城獅今天以高國豪拿下17分外帶6助攻、3抄截表現最佳，賽後談到上半場兩隊輪番熄火時，他說：「第二節我們進攻需要有更多流動，但變成更多是在個人單打以及投三分球，讓對手有很多轉換快攻的機會，所幸下半場我們在防守端做了更多溝通，進攻也打得更有侵略性。」

談到開季苦吞2連敗後總算拿下加入TPBL的首勝，高國豪則說：「對我們來說，前面兩場輸，多少會影響情緒，但每一場比賽來就全力以赴，很開心今天拿下這場比賽，對於信心有很大提升。」