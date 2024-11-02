快訊

北市小黃違規左轉釀1死 行車記錄器影像曝光…運將納悶：她怎撞我？

12強賽／捷克2分砲嚇出中華隊冷汗 林立、曾頌恩強攻扳平握手言和

賀錦麗獨家投書聯合報系：肯定華裔貢獻 代表樂觀未來

籃球／台灣籃球名人堂第3屆9人入堂 梁美雲開心獲肯定

中央社／ 台北2日電
台灣籃球名人堂第3屆入堂慶典2日在體育署體育大樓登場，今年共9人入堂，女子球員類入選者梁美雲（立者）親自出席，她開心表示，「終於入了名人堂非常開心，這是給我們籃球員一個肯定」。圖／中央社
台灣籃球名人堂第3屆入堂慶典2日在體育署體育大樓登場，今年共9人入堂，女子球員類入選者梁美雲（立者）親自出席，她開心表示，「終於入了名人堂非常開心，這是給我們籃球員一個肯定」。圖／中央社

台灣籃球名人堂第3屆入堂慶典今天在教育部體育署體育大樓舉行，今年共有9人入堂，梁美雲親自出席，她開心地說，終於等到今天，這是對籃球員的肯定。

台灣籃球名人堂協會日前公布第3屆入堂名單，球員類王承先、程偉、梁美雲、應莉莉；教練類許輝珠、劉俊卿，裁判類王增裕、焦祖謙，而曾任中華民國籃球協會理事長多年以及成立達欣男籃的王人達，入選特殊貢獻類。

值得一提的是，王承先來自籃球世家，其父親王士選和弟弟王啟先都曾是籃球國手。而王承先國手生涯從1966年曼谷亞運開始，後續多屆亞錦賽都能看到他的身影。

至於梁美雲、應莉莉為昔日著名的「亞東五虎」成員，也是第2至5屆亞錦賽台灣女籃的班底，1970年那年不僅率領台灣隊摘銅，1972年更提升獎牌成色、獲得銀牌，而梁美雲也在1970年亞錦賽賽後獲頒亞洲女籃明星球員。

程偉與梁美雲今天現身入堂慶典，梁美雲致詞時表示，等了很久，終於等到今天，「終於入了名人堂非常開心，這是給我們籃球員一個肯定，我想應莉莉跟我有一樣的感覺。」

梁美雲也分享昔日隊友應莉莉的近況，她透露，應莉莉目前居住在美國、生活美滿，「現在不打籃球，改打高球，跟她籃球打得一樣棒。」

劉俊卿 名人堂 籃球 體育署

延伸閱讀

籃球／確定請辭中國籃協主席 姚明：遺憾中國隊成績未達預期

籃球／看重競賽、裁判專長 籃協聘陳慕聰任副秘書長

籃網球／亞錦賽名次賽 中華隊輸給地主印度隊居第10

籃網球／打出亞錦賽最漂亮一戰 中華隊輕取伊拉克  

相關新聞

TPBL／從落後18分到領先20分 中信特攻中斷海神3連勝

開季前4場比賽在主場打出3勝1敗佳績的高雄全家海神隊，今天展開客場之旅作客新北中信特攻隊主場，在兩大主力胡瓏貿、于煥亞缺...

TPBL／流感侵襲僅5人未感染 海神教頭坦言準備受影響

在主場收下3連勝後，高雄全家海神隊過去一周卻受到流感侵襲，全隊僅有5人未遭到感染，在今天作客新北中信特攻隊的賽事中，除了...

TPBL／攻城獅險勝戰神率先開胡 高國豪：信心提升

開季前兩場比賽都吞下敗仗的台北台新戰神隊與新竹御嵿攻城獅隊，今天在台北和平籃球館力拚勝場開張，兩隊本場比賽在手感都不佳的...

籃球／台灣籃球名人堂第3屆9人入堂 梁美雲開心獲肯定

台灣籃球名人堂第3屆入堂慶典今天在教育部體育署體育大樓舉行，今年共有9人入堂，梁美雲親自出席，她開心地說，終於等到今天，...

籃球／確定請辭中國籃協主席 姚明：遺憾中國隊成績未達預期

中國籃球巨星姚明今天辭去中國籃協主席，他說，遺憾的是中國國家隊的成績和表現沒有達到預期。姚明7年任內，中國男籃走下坡「國...

PLG／聯盟新變革 每隊4洋將月薪合計上限10萬美元

台灣職籃PLG近日修改賽務章程，最大變革為每隊洋將薪資上限調整為4名洋將合計月薪不超過10萬美元（約新台幣320萬元），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。