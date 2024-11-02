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TPBL／從落後18分到領先20分 中信特攻中斷海神3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
特攻隊洋將捷翼（中）投進5顆三分球拿下28分。圖／TPBL提供
特攻隊洋將捷翼（中）投進5顆三分球拿下28分。圖／TPBL提供

開季前4場比賽在主場打出3勝1敗佳績的高雄全家海神隊，今天展開客場之旅作客新北中信特攻隊主場，在兩大主力胡瓏貿、于煥亞缺陣的情況下，海神上半場雖然一度取得18分領先優勢，但易籃後特攻單節猛轟33分逆轉戰局，加上洋將捷翼末節的連續3顆三分球攻勢，最終反以107：97逆轉海神，近兩場比賽連勝聯盟戰績前兩名的隊伍。

海神在TPBL開幕戰不敵國王隊後，接下來在主場拉出3連勝，開季狀況火熱，不過特攻也在上周首度的新北「同城大戰」中以1分差距賞給國王賽季首敗，讓雙方今天的交手也受到矚目。

今天海神作客特攻主場，儘管「海龍王」胡瓏貿與當家射手于煥亞皆缺陣，但上半場仍是在本土球員多點開花的攻勢下，於第二節時一度取得高達18分的領先優勢，上半場打完海神就以59：45領先特攻。

不過易籃後地主特攻吹起反攻號角，尤其海神在缺少胡瓏貿這名禁區大將的情況下，特攻雙洋將葛瑞飛與浩勝頻頻在籃下攪和取分，領軍打出10：2的開節攻勢，隨後特攻謝亞軒、施晉堯也加入搶分行列，在該節剩下6分鐘時追平比分，甚至又靠著一波11：0的攻勢逆轉戰局，第三節打完，特攻就靠著單節33：10的攻勢，取得78：69領先。

在歷經第三節的震撼教育後，末節海神諸將也總算回神，在吳曉謹、唐維傑的優異表現下，追到5分差距，但特攻洋將捷翼卻連續砍進3顆三分球，讓特攻再回到雙位數領先，最終就以10分差距收下2連勝，並中斷海神的3連勝。

特攻今天以捷翼砍進5顆三分球拿下28分表現最佳，浩勝與葛瑞飛也有20分以上進帳，至於海神除了摩爾斯拿下23分、15籃板外，本土球員蘇文儒與唐維傑也分別有18分與14分進帳。

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