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PLG／聯盟新變革 每隊4洋將月薪合計上限10萬美元

中央社／ 台北31日電
台灣職籃PLG副會長陳建州。中央社
台灣職籃PLG副會長陳建州。中央社

台灣職籃PLG近日修改賽務章程，最大變革為每隊洋將薪資上限調整為4名洋將合計月薪不超過10萬美元（約新台幣320萬元），並會在每年休賽季滾動式調整。

P.LEAGUE+副會長陳建州接受中央社記者訪問時表示，這次洋將薪資調整，主要受到東亞超級聯賽（EASL）啟發，對手洋將動輒月薪5萬、6萬美元，而在亞洲各聯盟中，PLG屬於較為年輕的聯盟，今年才邁入第5年，洋將薪資相對較無競爭力。

過去PLG規範，每隊每場比賽登錄2名外籍球員，合計月薪不得逾4萬美元，陳建州指出，4隊已有共識，本季薪資上限調升為4名洋將合計月薪不超過10萬美元，「但不宜一次調升太多，每年會在休賽季討論，希望未來逐年調整」。

對於是否期待在洋將薪資變革後，各隊能找到大咖的洋將助陣，陳建州認為，最重要是能找到適合球隊本身的洋將，長期而言也有助於建立球隊文化。

PLG另一項與洋將有關變動為放寬轉隊限制，過去洋將在單一球季只能註冊同一個球團，球團也無法簽下曾在其他聯盟效力的洋將，但本季開放球團可網羅當季打過台灣職業籃球大聯盟（TPBL）、超級籃球聯賽（SBL）的洋將。

陳建州指出，球隊在季中找尋洋將，若只憑影片不容易找到合適的人選，但若是其他聯盟球隊釋出的洋將，「可眼見為憑，就能看到對方洋將的表現，被刷掉的洋將，有時可能不是不夠好，可能只是不適合對方球隊隊型和球風」。他認為，此舉也可以縮短行政流程以及機票、食宿成本。

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