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TPBL／林書豪扮救世主 國王逆轉夢想家
ＴＰＢＬ新北國王當家球星林書豪一回歸就扮演救世主，昨天面對福爾摩沙夢想家攻下全場最高的廿六分，助隊扭轉最多十二分落後，以八十八比八十一逆轉留下主場勝利，連夢想家本土大將馬建豪都自爆，想和「偶像」林書豪交換球衣。
國王和夢想家都遇傷兵問題，國王上季奪下ＰＬＧ總冠軍賽ＭＶＰ的「飆風玫瑰」李愷諺缺陣、全隊只登錄十名球員；夢想家兩大後場林俊吉和蔣淯安昨天則是一同休兵，讓張宗憲要扛上控球角色，不過在洋將貝奇、本土馬建豪發揮下，夢想家第三節最多取得五十七比四十五領先。
陷入兩位數落後的國王第四節「拉尾盤」，單節灌進卅分，林書豪和洋將曼尼高各有七分，沃許本更有單節十二分表現，包括讀秒階段連拿四分，助球隊上演逆轉勝。
夢想家攻下本土最高十三分的馬建豪賽後透露，賽前請纓去防守林書豪，因為小學會打籃球就是因為林書豪在ＮＢＡ颳起「林來瘋」，現在能和昔日偶像對決也當作學習，甚至想和林書豪交換球衣做紀念。
林書豪聽到馬建豪的心願立刻露出笑容，他笑說：「可以啊，沒問題，他沒和我講，下次他和我講，還好我上半場也穿另一件球衣，可以和他交換。」林書豪前一場因背部不適缺陣，昨天回歸就出賽卅九分鐘，他表示昨天比賽完就有很多時間好好養傷，後續恢復不會有太大問題。
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