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籃球／看重競賽、裁判專長 籃協聘陳慕聰任副秘書長

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華民國籃球協會。
中華民國籃球協會。

中華民國籃球協會今天宣布，聘任陳慕聰擔任副秘書長，未來將共同推展台灣籃球業務。

籃協指出，陳慕聰的學經歷俱優，籃球資歷豐富，曾任中華民國籃球協會青少年選訓委員召集人、裁判委員會委員、大專籃球聯賽技術委員召集人、大專籃球聯賽執行秘書，現職為實踐大學體育室教授。

籃協表示，陳慕聰在籃球界有完整歷練、深厚人脈，對業務已非常熟悉，這次再度回歸，籃協將借重其競賽和裁判事務專長，一起為推動籃運努力。

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