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TPBL／中信特攻主場開幕戰 兩組歌手賽前熱唱
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2024到2025賽季開打，新北中信特攻隊主場開幕戰將於本周末在新北市新莊體育館登場，球團今天宣布，為炒熱球場氣氛，11月2日將邀請到「西屯純愛組」及「POPO J」進行賽前演唱，為中信特攻主場開幕戰揭開序幕。
中信特攻於今年球季喊出年度口號「Rise Up!、，象徵閃電軍團擺脫低潮、重新崛起，將以招牌閃電快攻撕裂對手防線，誓言重返榮耀；11月2日主場開幕戰，中信特攻年度主題曲「Rise Up!」也將於新莊體育館進行全台首唱，由主題曲作詞組合「西屯純愛組」以及「POPO J」帶來精彩的賽前演唱，邀請球迷朋友進場為特務軍團應援之餘，一起享受熱血的現場演出，和中信特攻一起「Rise Up!」。
平時正職工作為警察，斜槓嘻哈的音樂人「POPO J」，創作時以輕鬆又琅琅上口的副歌，搭配幽默詼諧、韻腳堆疊的文字遊戲，在警察、歌手的身份轉換間體現出極大反差感，擄獲不少聽眾的心，11月2日「POPO J」要用音樂能量將大家逮捕歸案。
新北中信特攻主場開幕周分別迎戰高雄全家海神及福爾摩沙夢想家，中午12點整開放季票優先進場、12點30全面開放進場、14點30球賽正式開打，邀請線人們闔家來到全新樣貌的「衝電樂園」新莊體育館，一起為特攻應援、為自己好好充電。
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